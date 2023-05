Energiaügyi miniszter: Probléma van a víziközmű-hálózattal

Idén egész évben, így télen is megmarad a rezsitámogatás – közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

A tárcavezető úgy fogalmazott, a rezsivédelem olyan rendszer, amellyel Magyarország azt tudja biztosítani az állampolgárainak, hogy itt a legolcsóbb a villany meg a gáz az átlagfogyasztásig. Úgy véli, hogy jövő télen biztosan lesz elég gáz, mivel enyhe tél volt, magas maradt a tárolókban a földgáz szintje, miközben Magyarországnak kifejezetten nagy tárolókapacitása van.

Az ellátást pedig a meglévő szerződések is biztosítják

– mondta az MTI beszámolója szerint, majd kitért arra is, hogy egész Európának és Magyarországnak is szerencséje volt az enyhe téllel. „Egy ország vezetése nem tehet egyértelmű tétet arra, hogy ez mindig így ismétlődik” – fogalmazott, hozzátéve: ezért döntöttek a biztonsági készlet szintjének felemeléséről. Korábban az éves fogyasztás 10 százalékát tárolta az ország biztonsági készletként, ezt közel kétmilliárd köbméterre, a fogyasztás 20 százalékára emelték, miközben a fogyasztás is csökkent.

Lesz valamennyi szélkerék is

A miniszter azt kiemelte: az atomenergiára szüksége van Magyarországnak. Megbízhatóan, biztonságosan működik a Paks 1, és folytatják a Paks 2-t. Az atomenergia olyan energiahordozó, amelynek a szén-dioxid-kibocsátása nulla.

Ezzel lehet teljesíteni a klímapolitikai vállalásokat.

Lantos Csaba kitért arra, hogy a növekedés fő meghajtója jelenleg a napenergia. Már most 4500 megawatt fölött van a telepített naperőmű-kapacitás – ez kétharmada az átlagos elektromos-áram fogyasztásának országos szinten. Emlékeztetett arra, hogy vannak olyan negyedórák, amikor Pakssal együtt kizárólag szén-dioxid-mentesen előállított árammal tudják táplálni a hálózatot.

Szerinte ezt kevés ország mondhatja el magáról. Ezenkívül lesz – ha nem is sok – valamennyi szélkerék újra, mert szükség van erre az alternatívára is. Amit a földből, mint földhő, ki lehet szedni, és hasznosítani, arra már vannak jó tapasztalatok, ám ezt tovább kell folytatni, itt még rengeteg tartalék van.

Erre sok ország büszke lenne

Lantos Csaba szerint fel kell használni a biogázt, biomasszát és a hulladékot is fel kell dolgozni. Nem utolsósorban a létező fosszilis energiahordozók – kőolaj, földgáz – termelését is még valamelyest lehet fokozni. „Ezek mind olyan energiahordozók, energiatermelés, amit itthon tudunk előállítani, és ezzel az energiafüggetlenségünket tudjuk szolgálni” – mondta.

Elismerte, hogy van probléma a víziközmű-hálózattal, amire erőforrásokat kell fordítani, hogy felújítsák az öreg csöveket.

„Erre az uniótól nem kapunk pénzt, ezt saját forrásból kell biztosítani” – mondta, majd ismertette azt is, a kormány jelentős víziközmű-felújítási programot tervez. A tízéves programban jelentős összeg áll majd rendelkezésre a legkritikusabb hálózati elemek cseréjére. Magyarországon már több mint 96-97 százaléka a lakosoknak egészséges, iható ivóvízhez jut a nap 24 órájában. Sok ország büszke lenne erre – összegezte az MTI.