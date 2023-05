Brüsszel az ukrajnai konfliktus kezdete óta először javasolhat szankciókat kínai vállalatok ellen, ami valószínűleg növelni fogja a feszültséget Pekinggel – írja a Financial Times. A javaslatot az értesülések szerint a héten tárgyalják az uniós tagállamok.

Fordulópont

Az Európai Bizottság összesen hét kínai vállalatot vádol azzal, hogy fegyverekben felhasználható berendezéseket adott el Moszkvának. Fontos kiemelni, a vállalatok közül néhányat az Egyesült Államok már szankcionál, ám az unió lépése valószínűleg pont ezért nem tetszik majd Pekingnek, amely arra törekszik, hogy Brüsszel ne sodródjon Washington oldalára a globális gazdasági harcban.

A bizottság eddig elkerülte, hogy Kínát büntetőintézkedéssel sújtsa, arra hivatkozva, hogy nincs bizonyíték a közvetlen fegyverszállításokra.

Az új szankciós listához a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, mielőtt az hatályos lesz. Az Európai Bizottság szankciós javaslata szabad fordításban az alábbiak szerint hangzik:

Tekintettel arra, hogy az orosz katonai és ipari komplexum által az Ukrajna elleni agressziós háború támogatásában használt elektronikus alkatrészek kulcsfontosságú szerepet játszanak, helyénvaló a kereskedelmi korlátozások kijátszásában részt vevő egyes más, harmadik országbeli jogalanyokat, valamint az orosz katonai és ipari komplexum számára elektronikus alkatrészek fejlesztésében, gyártásában és szállításában részt vevő egyes orosz jogalanyokat is felvenni a listára.

A listán szereplő kínai vállalatok zömmel mikroelektronikát vagy chipeket gyártanak. További érdekesség: Brüsszel szankciókat javasol néhány olyan iráni vállalat ellen is, amelyek feltehetően drónokat gyártanak Oroszországnak. A javaslatban szerepelnek olyan hatáskörök is, amelyekkel ki lehetne tiltani az uniós kikötőkből azokat az olajszállító tartályhajókat, amik alapos ok hiányában titkolják a részletes szállítási okokat. A bizottság az értesüléseket nem erősítette meg.