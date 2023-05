Szijjártó Péter az atomenergia fontosságáról tárgyalt az Egyesült Arab Emírségekben

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter több ország képviselőjével is energiaügyi tárgyalásokat folytatott hétfőn az Egyesült Arab Emírségekben.

A tárcavezető Abu-Dzabiban tett látogatását követően arról számolt be Facebook oldalán, hogy többek között helyi hivatali partnerével, Sejk Abdalláh bin Zájid ál-Nahajannal is találkozott, aki „ személyesen is sokat tett a régió stabilitásáért, a kapcsolat rendezéséért Izraellel, ami az elmúlt évtizedek kudarcai után az első sikeres lépés volt a közel-keleti béke irányába ” .

„A világnak ebben a mai állapotában különösen nagy szükség van az olyan békepárti politikusokra, mint az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere” – írta.

Tárgyalt továbbá az emírségekbeli energiaügyi miniszterrel, Szuhail bin Mohamed ál-Mazruival, és ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy Magyarországhoz hasonlóan az Egyesült Arab Emírségek is elkötelezett a nukleáris energia alkalmazása mellett.

Szijjártó Péter egyeztetett Mohamed Saker al-Markabi egyiptomi energiaminiszterrel is, akinek országa ugyanazzal a kivitelőzővel, ugyanolyan technológiájú nukleáris reaktorokat épít, mint Magyarország.

A találkozóról beszámolva hangsúlyozta, hogy az atomenergia nélkülözhetetlen Magyarország számára, és minden más környezetkímélő energiatermelési módnak jóval nagyobb területigénye van.

A külgazdasági és külügyminiszter végül Mika Lintila finn gazdasági miniszterrel is tárgyalt.