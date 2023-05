Meglepő, milyen úti célt fedeztek fel újra a magyarok

Egyre több magyar turista talál vissza a Covid után Németországba, igaz, az üdülések és az üzleti utak mellett továbbra is hangsúlyos műfaj a rokonok, barátok felkeresése. München és Bajorország a legnépszerűbb, de a legfrissebb kutatások szerint az utazási döntéseket ma már a fenntarthatósági szempontok is meghatározzák.

A német beutaztató turizmus konyhájára 602 873 vendégéjszakát hoztak a magyarok tavaly, ami 75,3 százalékos növekedést tükröz 2021-hez képest – ismertette a Német Turisztikai Hivatal (DZT) éves sajtótájékoztatóján Czeiszing Miklós képviselet-vezető, egyúttal megjegyezve, hogy

a visszaépülés dinamikáját látva idén újra annyi honfitársunk utazhat a szövetségi köztársaságba, mint 2019-ben, a háború és a pandémia előtti csúcsévben.

Czeiszing Miklós előadásából kiderült, hogy Németország a magyarok harmadik legkedveltebb külföldi úti célja: az Adriai-tenger örök turistamágnes, Horvátországon kívül pedig a nyári üdüléseken túl a téli sportokban is erős Ausztria előzi csak meg. A képviselet-vezető szerint komoly fegyvertény, hogy Németország e tekintetben továbbra is képes maga mögé utasítani Olaszországot.

Ezek a magyarok kedvencei

Ismertette, hogy azéves vendégéjszakák száma alapján a magyarok kedvenc német városa München (26 571), megelőzve Berlint (24 971), Stuttgartot (9971) és Frankfurtot (6879). Az utazásaink 31 százaléka üzleti célú, 32 százaléka üdülés, míg a fennmaradó 37 százaléka az egyéb, jellemzően rokonok, barátok látogatása. Nemcsak München éllovas, de a tartományi rangsorban Bajorország is verhetetlen (35,1 százalék), maga mögé utasítja Baden-Württemberget (20,2), Észak-Rajna–Vesztfáliát (10,4), illetve Berlint (7,3).

A képviseletvezető felidézte a magyarok 2023-as utazási elképzeléseit feltérképező tavaly októberi kutatást, amely szerint a megkérdezettek 22 százaléka tervezett németországi utazást ez évre. A legkedveltebb aktivitások közül 78 százalékos arányban a látványosságok emelkedtek ki, de a városi séták is sokakat (75) mozgatnak meg. A felmérés szerint 85 százalékban az üdülés az idei utazások mozgatórugója, ami meglepően magas arány. Kiderült az is, hogy

az úti cél kiválasztásánál a tisztaság és a higiénia a legfontosabb faktor (88 százalék), ami hajszálnyival még a biztonságnál (87) is jelentősebb szempont.

Érdekes adatok kerültek napvilágra a fenntarthatósági szempontokat vizsgálva. A megkérdezettek 63 százalékánál ugyanis a fenntartható kínálat nagyban befolyásolja az utazási döntéseket. A legfontosabb fenntarthatósági aspektusok a következők:

kíméletes bánásmód a természet erőforrásaival (72 százalék),

fenntartható aktivitások (túrák, kerékpár stb. – 67),

szemét szétválogatása, újrahasznosítás (67),

regionális, szezonális ételek (65),

klímabarát közlekedés (60).

A megkérdezettek 10 százaléka nyilatkozta, hogy mindig kompenzálja az utazásai során keletkezett szén-dioxid-kibocsátást.

A fenntarthatóság abban a tekintetben is a német beutaztató turizmus egyik alapértéke és oszlopa, hogy a Feel Good kampány célja Németország pozicionálása mint autentikus és sokrétű fenntartható ajánlatokkal rendelkező úti cél. A vidéki életterek éppúgy nagyobb hangsúlyt kapnak, mint az úgynevezett „Green City” koncepció városai.

Frissítették tematikus útjaikat is a németek, aminek révén mind az 51 UNESCO világörökségi helyszín elérhető: az ipari kultúrától az időutazáson át a vallási útvonalig. A DZT-nél úgy ítélik meg, lehet és kell is arra építeni, hogy Németország továbbra is az első számú kulturális úti cél az európaiak nemzetközi utazásainál.

Nagy nemzetközi versenyben Sorozatban hatodszor zárt élen a National Brands Indexben Németország, amely számos egyéb kimutatásban is pozíciót fogott a globális élbolyban. A Country Brand Performance rangsorában például az előző évhez képest hat helyet javítva tavaly már a negyedik Spanyolország, Olaszország és az Amerikai Egyesült Államok mögött, a legjobb teljesítményt a közösségi média és a digitális kereslet kategóriákban nyújtva. Továbbá a 2022-es Travel and Tourism Development Index (TTDI) listáján Németország kínálati oldalon az ötödik nemzetközi összehasonlításban csak Japán, az USA, Spanyolország és Franciaország előzi meg. Az előkelő helyezés annak is betudható, hogy új indikátorként tűnt fel a TTDI-nél a fenntarthatóság az utazási és turisztikai szektorban, de nagyobb figyelmet kap a korábbinál a gazdasági és a szociális fejlődés is.

(Borítókép: Johannes Simon / Getty Images)