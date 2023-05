Rendkívüli piaci környezetben jelentősen növelte árbevételét a múlt évben a magyar piac egyik meghatározó agrárvállalatához, a Nagisz csoporthoz tartozó Nádudvari Élelmiszer Kft. (A Nagiszt az OTP Bank vásárolta fel 2020-ben. Fontos megjegyezni, hogy nincs összefonódás a szintén Csányi Sándor OTP-elnök érdekeltségébe tartozó Bonafarm élelmiszertermelő csoporttal. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) csak egy kínai szereplő közbeékelődésével engedélyezte az akvizíciót, ezáltal elkerülve a két vállalat közötti potenciális piactorzító hatással járó együttműködést – jelezte Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatója.

A 300 munkavállalót foglalkoztató vállalat három üzletágban van jelen a piacon. Évente 300 millió liter tejet, 3500 tonna húskészítmény, és ugyanennyi mirelit terméket dolgoznak fel a vállalat üzemeiben. A tejtermékek 50, míg a másik két üzletág 25-25 százalékkal járul hozzá a bevételmixhez.

Míg 2021-ben 12,5 milliárd forint nettó árbevételt könyvelhetett el a vállalat, addig ez tavaly 16,7 milliárd forintra rúgott, ami 35 százalékos bővülést jelent.

Nagy Ádám a számsorral kapcsolatban hangsúlyozta: közel azonos volumenszint mellett egyértelműen az élelmiszerinflációnak tudható be a növekedés.

2022-ben az 479 millió forint üzemi eredményt ért el a Nádudvari a 2021-es 579 millió forint után, az EBITDA (árbevételt és kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti nyereség) a 2021-es 945 millió forint után tavaly 862 millió forintot tett ki, míg az adózás előtti eredmény a 2021-ben elért 567 millió forinthoz képest az előző évben 435 millió forint volt. Nagy Ádám elmondása szerint az utóbbi tekintetében látható csökkenése szinte teljes egészében az energiaköltségek drasztikus megugrásának tudható be, ám a körülmények ismeretében jó eredménynek titulálta.

Költség- és energiamegtakarítás jegyében

A Nagisz csoport 20 milliárd forintos beruházási programjának részeként a Nádudvarinál 2021-2022-ben 1,2 milliárdos fejlesztési terv valósult meg – 431,5 millió forintnyi Élip (Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program)-támogatás mellett –, aminek keretében automatizálás, kapacitás-, illetve hatékonyságnövelés zajlott le. Idén 650 millió forintot fektetnek energiahatékonyságot növelő projektbe. Ennek része többek között az üzemek napelemekkel való ellátása, valamint az elavult nagyfogyasztású hűtőgépek korszerűbb, energiatakarékos modellekre cserélése. Továbbá a hűtőkből kiáramló hulladékhőt is újrahasznosítják. A tervek szerint ennek köszönhetően az évi 8 millió kilowattóra fogyasztás 7 millióra csökkenthető. „Minden olyan fejlesztés üdvözlendő a vállalat életében, ami költségmegtakarítást eredményez” – mondta Nagy Ádám.

A kanyar felé tartanak az élelmiszerárak

A vállalat tavaly 4,5 milliárd forint költségnövekedést tapasztalt. Ebből a nyerstej árának emelkedése 1,2 milliárd, míg az energiaáré (villany: 850 millió forint, gáz: 450 millió forint) 1,3 milliárd forint pluszköltség jelentett. „A korábban 70 forintos köbméterenkénti gázár tavaly augusztusra 1100 forintra ugrott fel” – szemléltette az energiaárak elszállását Nagy Ádám.

„Ugyanakkor a költségemelkedésnek csak egy része épült be az árainkba, jelentős részét a cég magára vállalta. Emiatt mérséklődött a nyereség” – mondta Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer Kft. ügyvezető igazgatója. A szakember azt is elmondta, hogy az élelmiszer-drágulásra a vásárlók is reagáltak, a nem alapvető élelmiszerek egy része átmenetileg kikerült sok fogyasztó kosarából. Hozzátette: az idei év azonban a tavalyinál már kedvezőbben alakulhat a költségek szempontjából. A tej esetében például csökkent az alapanyagok ára, ez a hatás pedig rövidesen megjelenhet a bolti árakban is, azaz lassan visszafordulhatnak az élelmiszerárak. Az energiakiadások azonban továbbra is bizonytalanságot okozhatnak.

Miért drágult a tej?

Kétféle tejár van – kezdte az ügyvezető. Egyrészt a hosszútávú szerződések által lekötött tejár, másrészt az úgynevezett spot ár, ami rövidtávon, akár 2-3 nap alatt változik.

A Nádudvari hosszútávú termelői árakkal dolgozik, ami adott időszakosan lehet alacsonyabb, vagy épp magasabb az aktuális spot árnál, épp ezért kiszámíthatóbb. Jó példa erre az utóbbi bő másfél év, amikor teljesen felbolydult a spotpiac. A 2021 októberi 110 forintos kilogrammonkénti ár 2022 decemberében 230 forinton csúcsosodott ki

– mutatott rá Nagy Ádám. A magyar termelők 90 százaléka hosszútávú szerződésekkel operál. A nyerstej spotpiaci átlagára jelenleg 204 forint/kilogramm környékén mozog.

A nyerstej árának emelkedésében a tehénállomány megcsappanásán túl az is közrejátszott, hogy az előállítás önköltsége hatalmasat ugrott a takarmányárak elszállása miatt. Egy liter tej előállítási költsége átlagosan 200 forinttal nőtt.

Magyar joghurttal az importfölénnyel szemben

A vállalat tavaly év végén jelent meg a gyümölcsjoghurtok piacán a réteges krémjoghurtokkal, amelyek rövid idő alatt népszerűvé váltak a fogyasztók körében. Erre a sikerre alapozva idén bővítik a termékpalettát, a boltok polcain hamarosan megjelenhetnek a minőségi, magyar tejből, magyar gyártásban készülő klasszikus gyümölcsjoghurtok is. Nagy Ádám hozzátette, hogy

a gyümölcsjoghurtokban nagy lehetőség rejlik, hiszen jelenleg a több száz vagy akár ezer kilométeres távolságból érkező importtermékek vannak fölényben, a piaci arányuk meghaladja a 80 százalékot. A Nádudvari ezeknek szeretne versenytársat állítani.

A cég az exportnál is magasabb fokozatra kapcsolna: elsősorban a fagyasztott, panírozott termékek kivitelét növelné – a fokozatos bővítés célkeresztjében főként a német, illetve az osztrák piac van. A 2021-es külföldi piacon való megjelenés 300 ezer euró bevételt jelentett, tavaly pedig meghaladta az 1 millió eurót, míg idén ennek kétszerese a cél.

Piacvezetővé tennék a kolbászukat

Nemcsak a joghurtok területén kíván meghatározó piaci szereplővé válni a Nádudvari. A vállalat egyenesen a piac élére tör a grillkolbászok terén. „Ezen a területen is nehéz lesz felvenni a versenyt az importtal, de grillkolbászaink a magyar termékek között is kiemelkedők, köszönhetően többek között annak, hogy grillséf segítségével alakítottuk ki a receptúrát” – mondta az ügyvezető.

Megvalósítható Magyarország élelmiszer-önellátása

A magyar élelmiszeripar nemzetközi összevetésben jelentős lemaradásban van, ezért komoly hatékonyságnövelést kell végrehajtani, hogy versenyképes legyen az európai feldolgozóiparral. A Nádudvari megítélése szerint

Magyarország képes lenne ellátni magát élelmiszerrel és exportra is maradna elég, ám az ágazat csak újabb beruházásokkal fejlődhet, válhat versenyképesebbé, ellenkező esetben az importtermékek további térnyerése várható a magyar boltokban.

A Nádudvari célja, hogy az idén várható 18 milliárd forintos árbevétel 20 milliárd forint fölé emelkedjen a következő években. „Hosszabb távon pedig arra törekszünk, hogy magyar tulajdonban lévő élelmiszeripari vállalatként továbbra is minőségi termékeket gyártsunk, olyan hatékonysággal, ami nyugat-európai szinten is megállja a helyét” – mondta Nagy Ádám.

A sötét lő közbeszólhat

A GVH nemrég lecsapott a tej és tejtermékek piacára, és gyorsított ágazati vizsgálatot folytatott le, miután felmerült a verseny torzulásának lehetősége a szektoron belül. A vizsgálat eredményeit összefoglaló jelentéstervezet hat, az „inflációt csökkentő, versenypártoló javaslatot fogalmaztak meg”. Ennek része, a nyerstejalapár-prognózis módszertanának felülvizsgálata, mivel a versenyhivatal megállapítása szerint „a nyers tej árát jelentős mértékben befolyásoló módszertan jelenleg egy olyan árképleten alapul, amelynek egyes elemei 2023-ban tovább növelhetik a tejtermékek áremelkedését, ezzel fűtve az inflációt”.

„A Tej Terméktanács tagjaként szorosan együttműködünk a GVH-val. Jelenleg az árak visszaszorításra irányuló nyomás nehezedik a tejfeldolgozókra a kereskedelem, illetve a fogyasztók részéről. Ezzel kapcsolatban az általunk alkalmazott hosszútávú szerződésekre utalok, ami lehet, hogy magasabb árat tartalmaz, mint a pillanatnyi spot ár, de lehet, hogy egy, vagy két hét múlva aktuális spot árhoz képest pedig alacsonyabbat. A Nádudvari célja, hogy a partnerek hosszabb távon való, biztonságos kiszolgálása. Mi is alkalmazhatnánk spot árakat, és akkor például a túró feleannyiba kerülne, csak akkor lehet, hogy egy-két hét múlva már nem tudnánk szállítani partnereink felé” – mondta Nagy Ádám, hozzátéve: tapasztalata szerint csökken a tej átadói ára, ami az utóbbi hónapokban már a boltok polcain is érezhető volt, de az energiaár még mindig egy sötét ló a történetben, annak alakulása továbbra is nagy hatással van az élelmiszerek, így a tejtermékek árára is.

(Borítókép: Sven Hoppe / picture alliance / Getty Images)