Az egész ország az MVM-et figyeli, óriási a nyomás

Mint ismert, a héten az S&P Global Ratings elvégezte az MVM Energetika Zrt. hitelminősítését, ennek értelmében a hitelminősítő fenntartotta BBB mínusz minősítését. Továbbá felsővezetői cserék is voltak az elmúlt hetekben a vállalatnál: május 8-tól az operatív vezetés, a korábbi vezérigazgató-helyettesi, igazgatósági szakterületek, és a hozzájuk kapcsolódó feladat- és hatáskörök is megváltoznak. Az energiaválság kellős közepén pedig nagy a tét a vállalatnál.

A stabil kilátások, és ami mögötte van

Az MVM több mint 8 ezer milliárd forintos konszolidált mérlegfőösszeggel rendelkezik, adózott eredménye pedig meghaladta a 72 milliárd forintot. Majdnem megnyolcszorozta az értékesítési árbevételét a 2021-es évhez képest, és 2022-ben már nem volt veszteséges. A részvények 100 százalékát a magyar állam birtokolja, a tulajdonosi jogokat pedig 2022. december 1-jétől az Energiaügyi Minisztérium gyakorolja.

Ráadásul Lantos Csaba energiaügyi miniszter komoly feladatokat adott ki a vállalatnak: azon túl, hogy szolgálnia és tartania kell a megváltozott rezsicsökkentést, régiós szinten is eredményeket kell felmutatnia. Továbbá a tervek szerint az MVM együttműködő partnerként lép majd fel, „amely tesz az emberekért és a sikeres energetikai átmenetért” – fogalmazott. Ez összességében nem kis feladat a januárban kinevezett, új vezérigazgatónak, Mátrai Károlynak, aki a napokban a Portfoliónak úgy fogalmazott:

Ha boldog békeidők lennének, akkor is nagy kihívás lenne, de háborús helyzetben egy ekkora vállalatot vezetni, modernizálni, fejleszteni még nagyobb kihívás. (…) Számomra különösen fontos, hogy az MVM Csoport egy ügyfélorientált vállalatcsoport legyen. A másik kiemelt feladatunk a profitabilitás, illetve az, hogy abszolút üzleti alapon működtessük a vállalatcsoportot.

Ugyanakkor az S&P is látja a nehézségeket, ám bizakodó: a volatilis energiapiacok ellenére a működésből származó források (FFO) és az adósságállomány aránya elérte a 32 százalékot. Arra számítanak, az MVM működési teljesítménye stabil, pénzügyi politikája pedig prudens marad, a hitelmutatók továbbra is volatilisek maradnak, mivel a csoport nettó adósságállományát szezonális ingadozások befolyásolják – közölték.

A STABIL KILÁTÁST AZ JELZI IGAZÁN, HOGY 2024-TŐL NÖVEKEDÉST VÁRnak AZ MVM-TŐL.

Hangsúlyozták, vérzivataros időben a csoport a kereskedelmi szegmenseiben a nyersanyagárak jelentős emelkedése miatt erősebb árrést realizált, ennek következtében az EBITDA az összességében több mint 229 milliárd forinttal (93 százalékkal) mintegy 475 milliárd forintra emelkedett. Ugyanebben az időszakban azért voltak olyan területek, ahol az MVM-nek mint átviteli rendszerirányítónak a magas kiegyenlítési költségek miatt nehézségek adódtak – ám ez feltehetően csak átmeneti.

Az ország szeme a vállalaton

A vállalat szerepe óriási, hiszen az ország gáztárolási kapacitása az egyik legnagyobb a régióban. A teljes kapacitás 6,33 milliárd köbméter, amelynek 70 százalékát az MVM üzemelteti. A vállalatcsoport ezért döntő szerepet játszik az ország ellátásbiztonságának fenntartásában. Tehát a csoport szempontjából egyáltalán nem mindegy, mikor leszünk túl az energiaválságon, és esetlegesen ősszel újra elszabadulnak-e az árak. További nehézségként lehet megemlíteni, amit az MVM Csoport nagyon diplomatikusan összegzett a beszámolójában:

A RENDSZERTERHELÉS 2022-BEN ISMÉT MAGASABB VOLT A KORÁBBI MAXIMUMOKNÁL.

A bruttó negyedórás átlag csúcsterhelés maximuma 2022 januárjában 7396 megawattot ért el, 35 megawattal meghaladva az addigi, előző évben mért történelmi rekordot. A 2022. évi teljes bruttó villamosenergia-felhasználás értéke 45,6 terawattóra volt, mely 2,8 százalékkal alacsonyabb a 2021-es, rekordszintű éves felhasználásnál, „a csökkenésben a magas árak kereslet-visszafogó hatása mellett a fogyasztótermelők (prosumerek) által háztartási méretű kiserőművekben megtermelt villamos energia mennyiségének növekedése is szerepet játszhatott” – fogalmaztak.

Itt pedig az a legnagyobb problémájuk, hogy történelmi okokból korábban néhány nagytermelő látta el energiával az országot. Az energiaválság miatt rengeteg kisebb, egyedi termelő lett – vagy szeretne lenni – a nepelemrendszerek miatt. Ez pedig óriási kihívást jelent a vállalatnak. Ezért a folyamat érdemben meghatározza a vállalat jövőjét mind szakmailag, mind üzletileg.

Kéz a kézben az állammal

Fontos azt is kiemelni, hogy az MVM 2022. évi fejlesztési tevékenységének tényleges teljesítése 141 milliárd forint volt, ami 217 milliárd forinttal alacsonyabb a 2021. évi fejlesztések értékétől. A fejlesztő és fenntartó beruházások tényértéke 564 millió forint, mely 1066 millió forinttal alacsonyabb lett az előző évhez képest. Itt kell visszakanyarodni az S&P jelentéséhez, hiszen itt is kiemelik, hogy az MVM az egyetlen olyan egyetemes szolgáltató, amely gáz- és villamosenergia-szolgáltatást is végez.

A rezsicsökkentés miatt a spot piaci áron történő gáz- és villamosenergia-vásárlás és a szabályozott tarifán történő értékesítés közötti eltérés az MVM-nek veszteséget okoz. Ugyanakkor ezt a magyar kormány által létrehozott rezsivédelmi alap fedezi. (Ezt az alapot a kormány csak egy évre hosszabbította meg, ám feltehetően brüsszeli versenytilalomba ütközne, ha határozatlan időre szólna.) A magyar kormány 2022-ben tőkeemeléssel támogatta az MVM-et:

12 milliárd forint természetbeni hozzájárulás,

valamint 41 milliárd forintos tőkeemelés a további tőkeberuházások (capex) támogatásával.

Az S&P az elemzésében is kiemeli, hogy bár az MVM orosz kitettsége jelentős, ez egyre jobban enyhül, ahogy más forrásokhoz is hozzáfér. A 2021-ben a Gazprommal kötött, 15 évre szóló szerződés az MVM földgázellátásának évi 4,5 milliárd köbméterét teszi ki. De még a tanulmány is azt hangsúlyozza, hogy a vállalat a kormánnyal együtt folyamatosan dolgozik a diverzifikáción:

biztosították a Krk szigeten található cseppfolyósított földgázterminál (LNG) hosszú távú kapacitáslekötéseit 2027-ig évi 1 milliárd köbméterrel,

megkezdték a földgáz kitermelését Magyarország délkeleti részén,

valamint belevágtak a Lengyelországon és Szlovákián keresztül történő LNG-import növelésének munkálataiba az újonnan létrehozott szlovák–lengyel összekötő vezetéken keresztül.

Ugyanakkor az MVM kapacitásának fele a paksi atomerőműből származik, amely Oroszországból szerzi be a nukleáris fűtőanyagot, és az S&P is úgy tudja, a vállalat már dolgozik azon, hogy alternatív nukleáris üzemanyag-szállítót találjon. Összességében kijelenthető, a vállalat nagyon jelentősen kitett az állami pozícióknak, ezen túl, ahogy a vezérigazgató is megfogalmazta, az MVM nagyon nagyra nőtt az elmúlt időszakban, főleg a vállalatfelvásárlásoknak köszönhetően, így most szükségképpen egy konszolidációs időszaknak kell következnie.