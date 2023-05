Politikai bunkósbot az uniós pénzek visszatartása?

A Kossuth rádióban tett nyilatkozatában Deutsch Tamás az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának szerdáig tartó vizsgálatára reagálva azt mondta:

„Eleve előítéletesen érkeznek Magyarországra, nem kíváncsiak arra, ami itt történik, bármilyen, az ő eredeti álláspontjukat cáfoló tényeket mutatunk is be nekik, ők akkor is az eredeti, rágalmazó álláspontjukat fogják megismételni.”

Ezzel szemben a Demokratikus Koalíció azt állítja, hogy a kormány több mint 12 éve tartó korrupciója az oka annak, hogy az EU-források nem érkeznek meg.

Deutsch szerint a baloldal attól tart, hogy Magyarország mégis képes lesz eleget tenni az uniós jogi elvárásoknak, és elhárul minden olyan akadályozó tényező, amely az uniós források megérkezését visszatartja.

Hatalmas károkat okoz a kötélhúzás

Korábban Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője az Indexnek felfedte, hogy a forint árfolyamát leginkább mozgató kérdés az uniós pénzek problémája.

Ha továbbra sincsenek megnyugtató hírek, és nem rendeződnek a problémás ügyek, akkor ez fokozódó nyomást jelent pénznemünk árfolyamára, azaz forintgyengülést okoz.

AZ EU-NAK OLYAN ESZKÖZE LETT AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSRE ÉS A NYOMÁSGYAKORLÁSRA, AMellyEL KORÁBBAN NEM RENDELKEZETT, EZT PEDIG NEM SZÉGYELLI HASZNÁLNI

– mondta az Indexnek az elemző.

Török szerint ha nem hajlandó a magyar kormány megtenni az elvárt változtatásokat, akkor a nyomásgyakorlás a pénzek visszatartásával fennmarad.

Hatékony a nyomásgyakorlás

Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció EP képviselője szerint az Európai Unió a korrupció gyanúja miatt figyeli jobban az uniós pénzek sorsát.

Az sem segíti Orbánék pozícióját, hogy aki egységesebb Európát akar, azt Orbán Viktor egész egyszerűen Adolf Hitlerhez hasonlítja. Látnak egy kormányfőt, aki korrupt, és aki sokkal inkább teljesíti Vlagyimir Putyin elvárásait és érdekeit, mint az európai és a magyar érdekeket

– mondta Rónai.

A Momentum szerint a kormány kifogásokat keres, magyarázkodik azzal kapcsolatban, hogy egy éve nem tud megállapodásra jutni Brüsszellel.

„Egy év alatt kiderült, hogy vagy az akarat vagy a képesség, de valamelyik biztosan hiányzik a kormányból az EU-val való megállapodásra, ez viszont súlyos károkat okoz a magyar gazdaságnak” – nyilatkozta Kele János, a párt elnökségi tagja.

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint Deutsch Tamás nyilatkozatai rámutatnak a baloldal politikai nyomásgyakorlás hatékonyságára.

Deutsch Tamás bevallotta, hogy a magyar kormány nehéz, szorult helyzetben van az Európai Bizottsággal való tárgyalásokon, ugyanis azt mondta, hogy a nyomásgyakorlás eredményes volt, ugyanis Magyarország nem kapja meg az uniós pénzeket

– fogalmazott. A politikai elemző hozzátette, hogy a Fidesz korábbi kilépése az Európai Néppártból szintén hozzájárulhatott a jelenlegi helyzethez.

Korábban írtunk róla, hogy április végén előrelépés történt az uniós források megszerzésében. A kormány kezdeményezte az Európai Bizottsággal egyeztetett igazságügyi csomag benyújtását az Országgyűlésnek.

(Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációjának vezetője beszédet mond a párt 29. tisztújító kongresszusán a Hungexpón 2021. november 14-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)