Furcsa kimondani, de Orbán Viktor és Matolcsy György násztáncára van szükségünk

A magas infláció és a magas kamatszint hátráltatja az üzleti fejlődést, a gazdasági növekedést és a felzárkózást is. A vállalkozások életben tartása és a gazdaság fejlődése érdekében elengedhetetlen az infláció és a kamatszint mielőbbi csökkentése, amelyre csak összehangolt, tervszerű és következetes cselekvési program mentén van esély, a kormány, a jegybank és a vállalkozások összefogásával – figyelmeztet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ).

A problémát az okozza, hogy velünk van egy rendkívül magas infláció, így érthető, hogy a Magyar Nemzeti Bank küldetésének megfelelően mindent elkövet az árstabilitás elérése érdekében, amelynek elsődleges – klasszikusnak mondható – eszköze a gazdaságban lévő pénzmennyiség csökkentése, amely a magas kamatszinttel elérhető – világított rá a VOSZ.

Megvalósítható egy hatékony inflációellenes gazdaságpolitika a gazdaságélénkítő és -fejlesztő célok elérésével

– állapította meg a szervezet, viszont megjegyezték, hogy ehhez a kormány részéről továbbra is célzott fejlesztéspolitikának kell megvalósulnia, együttműködésben a piaci szférával és a jegybankkal.

Korábban vita alakult ki a kormány és jegybank között, Matolcsy György akkor azt mondta, hogy a költségvetési hiánycél inflációt fog gerjeszteni. Orbán Viktor erre válaszul többek között azt mondta: ha az infláció mögött valóban külső okok állnak, akkor a jegybanknak nem is kellene akkora szigorral reagálni. Azt érdemes megjegyezni, hogy közös célért küzd a kormány és a jegybank, inkább elvi ellentétek merültek fel a megvalósítást illetően.

A VOSZ szerint a magas kamatszint mellett a fentarthatóságot, az energiahatékonyságot célzó, vagy legalábbis figyelembe vevő beruházások megvalósításához biztosítani kell az alacsony kamatkörnyezetet és a fejlesztési forrásokat, ezzel terelve a modernizáció felé a gazdasági szereplőket.

A VOSZ ismertette az alacsony kamatkörnyezet előnyeit a magyar gazdaság számára:

Ösztönzi a befektetéseket: Az alacsonyabb kamatlábak olcsóbbá teszik a hitelfelvételt a vállalkozások számára, ami megnövekedett infrastrukturális, kutatási és fejlesztési (K+F+I) beruházásokhoz vezet. Ez pedig javítja a termelékenységet és serkenti a gazdasági növekedést.

Az alacsonyabb kamatlábak olcsóbbá teszik a hitelfelvételt a vállalkozások számára, ami megnövekedett infrastrukturális, kutatási és fejlesztési (K+F+I) beruházásokhoz vezet. Ez pedig javítja a termelékenységet és serkenti a gazdasági növekedést. Növeli a fogyasztói kiadásokat: Az alacsonyabb kamatlábak csökkentik a fogyasztók hitelfelvételi költségeit, ami megnövekedett kiadásokat és további gazdasági növekedést eredményez.

Az alacsonyabb kamatlábak csökkentik a fogyasztók hitelfelvételi költségeit, ami megnövekedett kiadásokat és további gazdasági növekedést eredményez. Csökkenti az adósságterhet: Az alacsonyabb kamatlábak segíthetnek enyhíteni az adósság-visszafizetés terheit mind a vállalkozások, mind a fogyasztók, mind az állam számára. Így több elkölthető, befektetésre és modernizációra fordítható jövedelmet biztosítanak minden gazdasági szereplőnek.

Az alacsonyabb kamatlábak segíthetnek enyhíteni az adósság-visszafizetés terheit mind a vállalkozások, mind a fogyasztók, mind az állam számára. Így több elkölthető, befektetésre és modernizációra fordítható jövedelmet biztosítanak minden gazdasági szereplőnek. Növeli a versenyképességet: Az alacsonyabb kamatszint hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország versenyképesebbé váljon a világpiacon a közvetlen külföldi befektetések (FDI) vonzásával és az export ösztönzésével.

Az alacsonyabb kamatszint hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország versenyképesebbé váljon a világpiacon a közvetlen külföldi befektetések (FDI) vonzásával és az export ösztönzésével. Támogatja a munkahelyteremtést: A megnövekedett beruházások és fogyasztói kiadások magasabb kereseteket és foglalkoztatási rátát, továbbá általános gazdasági stabilitást eredményezhetnek.

A kormány kedvezményes hiteleire is szükség lesz

A szervezet rámutatott, hogy fékez a vállalati hitelpiac, amely sok cég létét veszélyezteti, de szinte minden szereplőnél megakasztja a fejlődést, a bővülést, amely a versenyképesség további romlásának rémképét hordozza magában.

A fejlesztések nem mennek modernizációs beruházások és fejlesztések nélkül, ehhez pedig forrásokra, mindenekelőtt megfizethető hitelekre van szükség!

– írták az elemzésben. Rávilágítottak, hogy nagy segítséget jelentenek a magyar kis-és középvállalkozásoknak nyújtott, 5 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya Program hiteltermékei, és a nagyvállalatoknak hasonló kamatszinteken rendelkezésre bocsájtott Baross Gábor Újraiparosítási Program kedvezményes kamatozású hitelkerete (utóbbi, rövid idő alatt ki is merült).

Ezek nélkül a programok nélkül ma már valószínűleg stagnálna, vagy zsugorodna is a gazdaság

– fogalmaztak. Lassuló gazdaságban nemhogy nem nőnek eléggé, hanem óhatatlanul csökkennek az elosztható jövedelmek, így a megtakarítások és tartalékok is, amelyek vásárlóerejét tovább rongálja az infláció. A magas kamatszint ugyanakkor az állami kiadásokat is növeli, hiszen ilyen körülmények között az állam finanszírozási költsége – az államkötvények és más állampapírok hozama – is a korábbiak többszörösére nő, amely évekre visszaveti az államháztartás mozgásterét és az állami beruházásokat – figyelmeztettek.

Az infláció szabályozását döntő fontosságúnak tartják, szerintük a túl magas kamatlábak azonban hátráltathatják a gazdasági növekedést és visszatarthatják a beruházásokat. Az alacsony, célzott kamatkörnyezet előnyeit és az infláció kezelésének szükségességét egyaránt figyelembe vevő átfogó és egységes megközelítést szorgalmaznak. Szerintük Magyarország olyan gazdasági környezetet teremthet, amely elősegíti a vállalkozások és a tágabb értelemben vett gazdaság növekedését és fejlődését.

(Borítókép: Orbán Viktor és Matolcsy György 2021. július 6-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)