Kiderült, mennyiért kezdett átalakításokba Novák Katalin

A tavaly megválasztott Novák Katalin köztársasági elnök számos szerződést kötött 2022-ben, ennek egyes részletei most napvilágot láttak.

Novák Katalin tavaly május 12-én költözött be a Sándor-palotába, és 2027 májusáig maradhat hivatalában. A Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) 2022-es szerződései alapján úgy tűnik, az első női államfő érkezésével alapos átalakítás vette kezdetét a hivatalban – írta meg a Menedzsment Fórum.

Az intézmény neve is megváltozik: a Köztársasági Elnöki Hivatal új neve június 1-től hivatalosan is Sándor-palota lesz.

Ugyanakkor a most napvilágot látott szerződésekből úgy tűnik, hogy decemberben a Cseke Hangszerjavító és Kereskedelmi Bt.-től 66,4 millió forintért beszereztek egy Steinway&Sons versenyzongorát az állami protokoll feladatok ellátására.

A lap emlékezetet arra, hogy korábban is volt már zongora a Sándor-palota Tükörtermében: 2010-ben még Schmitt Pálnak vásároltak zongorát 2,5 millió forintért.

Számos további beszerzés is történt

Az új elnöki ciklushoz új irodai bútorok is beszereztek: a KEH a Nowy Styl Hungary Zrt.-vel kötött egy 67,7 millió forintos megállapodást. Az autóflottát is frissítették a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.-vel kötött összesen közel 280 millió forintos beszerzésekkel. Vettek 5 darab elektromos autót 92,4 millió forintért és terepjárót 17,9 millió forintért.

Továbbá a Budai Várnál a Várkapitányág Zrt.-től kibéreltek 77 darab parkolóhelyet 42,7 millió forintért.

A Sándor-palota informatikai rendszerét is felújították, s a szerződések listájából kiderült, számos informatikai beszerzést sikerült is lebonyolítottak, összesen 182,5 millió forintot értékben. Közvélemény-kutatásról szól szerződést is kötöttek 10 millió forintos értékben a Kutató Piac- és Véleménykutató Kft.-vel.

(Borítókép: Novák Katalin. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)