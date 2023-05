Csányi Sándorék elárulták, mibe fektessük a pénzünket

A takarékoskodás ugyan általánossá vált, a magyarok mégis kevesebbet tudnak félretenni és egyre inkább a rugalmas, azonnal hozzáférhető megtakarítási megoldásokat keresik az OTP Bank kutatása szerint.

Kis összegekkel is Megéri belevágni a megtakarításba

– jegyezték meg a kutatást bemutató háttérbeszélgetésen az OTP szakértői. A terület egyik legnagyobb kihívásának tekintik, hogy megtakarításra sarkallják az embereket.

Úgy látják, hogy a megtakarítás egy olyan terület az emberek életében, ahol sokan bizonytalanok, hogyan kezdjenek bele, milyen lehetőségeik vannak, mibe fektessenek.

Ügyfeleink megtakarítási életútjának elején nagy szükségük van olyan megoldásokra, amikkel elkezdhetik kicsiben a rendszeres gyűjtögetést. Ilyen például a Bank Rendszeres Megtakarítási Programja, mellyel egyszerűen és kényelmesen, egyetlen megbízás megadásával lehet akár hosszú távon is takarékoskodni

– mondta el Fabriczki Rita, az OTP Bank Megtakarítási termék- és szolgáltatásmenedzsment területének vezetője. Ismertette, hogy további, kis összegű megtakarítást támogató fejlesztéseket is folytatnak, amivel ügyfeleik különböző célokat is hozzá tudnak rendelni a megtakarításaikhoz, mindezt online, a karosszék kényelméből.

A hosszú távú megtakarítóknál azt tapasztalták a bank szakértői, hogy nagy az állampapírok elszívó hatása, az ügyfeleik közül többen is a portfóliójuk egy részét átcsoportosították a Magyar Államkincstárhoz.

A megtakarításban tudatosabbak, hosszú távra tervezők számára is kedvező megoldást tudunk nyújtani. Akciót indítottunk, ugyanazokat a kedvező feltételeket biztosítja az OTP, mint a Magyar Államkincstár. A Prémium Magyar Állampapírra számlevezetési díjmentességet biztosítunk visszavonásig. A bank célja ugyanis, hogy az ügyfél ne vigye el máshova a pénzét

– mondta Takács Domokos, az OTP Bank Daily Banking területének vezetője. Megjegyezte, hogy több olyan megtakarítási lehetőség van a banknál, például befektetési alapok, amelyeknek folyó hozama versenyezni tud az állampapírokkal. Az OTP Saját kötvényt is azért hozták létre, hogy reális alternatívát nyújtsanak az állalmpapírokkal szemben. Elmondta, hogy különféle rövidtávú megtakarítási formákat is biztosít a bank, ami rugalmas megoldás azok számára, akiknek nincs lehetősége az állampapírok hosszú futamidejét kivárni.

Jelentős változásokat hozott a befektetési és megtakarítási piacon 2022 vége és 2023 eleje. A gazdasági bizonytalanság hatására a lakosság elkezdte visszafogni költéseit, amit az OTP Bank Öngondoskodási Index kutatása is alátámaszt.

– derült ki a kutatásból. Ezzel párhuzamosan pedig 63 százalék úgy gondolta, hogy egyre fontosabb félretenni és előre gondolkodni a jövőbeni anyagi biztonság érdekében.

A megtakarítók számának folyamatos növekedését az OTP Bank egy másik, tavalyi, megtakarítási szokásokat vizsgáló kutatása is igazolja. A felmérésben azokat az 500 ezer forint feletti megtakarítókat kérdezték, akik rendelkeznek legalább egy banki megtakarítási termékkel. Ez a réteg a két évvel korábbi méréshez képest kibővült, a korábbi 16 százalék után jelenleg a 18-65 éves lakosság 20 százaléka (nagyjából 1,3 millió fő) sorolható ide.

– fedte fel Takács Domokos. Az 1 millió forint alatti megtakarítók között vannak legnagyobb arányban olyanok, akik inkább megtakarításaik csökkentését, mintsem növelését tervezik, vagy várhatóan erre kényszerülnek majd – mondta el az eseményen.

A kutatásból az is kiderült, hogy részben a megtakarítást újonnan elkezdők miatt, részben a kedvezőtlenebb gazdasági helyzet hatására csökkent a 3 millió forint feletti megtakarítók aránya.

Jelenleg a megtakarításokat érintő kihívás a magas inflációs környezet, a betéti állomány lemorzsolódása és a pénzügyi ismeretek hiánya – világítottak rá a kutatásban.

Érdemes mielőbb elkezdeni a rendszeres megtakarítást, akár egészen kis értékben is, hiszen ahogy a mondás is tartja: sok kicsi sokra megy. Az OTP Bank pénzügyi partnerként olyan megoldásokat kínál, amelyekkel segítséget nyújt a megtakarítási életút elején járó ügyfeleknek is