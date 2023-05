Dráma a forintpiacon: megdöbbentő mélyponton a magyar deviza

Szerdán 372 körül kereskedtek a forinttal az euróval szemben, miután Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy amíg Ukrajna nem változtat, Magyarország nem hajlandó segíteni az orosz agresszió ellen küzdő országnak. Hazánk negatív külső megítélése a fizetőeszközünk árfolyamát is gyengítheti.

Csütörtök reggelre kiheverte a gyengülést a forint és a 370-es szint közelében járt. Délelőtt 11 óra magasságában azonban olyan hátraarcot vett, hogy hamar a külügyminiszter szerdai szavai utáni szintre lépett vissza. A nap további részében folytatódott a magyar deviza gyengülése, 17 órakor már több mint 376 forintot ért egy euró, ezzel többhetes mélypontra süllyedt a forint.

Rekord után jött a mélyzuhanás

Hétfőn még arról számoltunk be, hogy rekordszintekre ért a magyar deviza, és kitűzte a zászlót a devizahegycsúcsra, 368,3-ig menetelt az euróval szemben – az idei évben nem láttuk még ilyen erősnek. Ezért is megdöbbentő a mai hátraarc, 17 óra után még 377 felett is járt a magyar fizetőeszköz.

A forint árfolyamának irányát elsősorban az dönti majd el, hogy mi lesz az uniós források sorsa, milyen hamar érkezhetnek meg, illetve hogy milyen sebességgel hajtja majd végre kamatcsökkentéseit a jegybank. Ugyanakkor a szűk sávban mozgó árfolyam jelenleg minden gazdasági szereplő számára az egyik legjobb kimenetelt jelenti.

(Borítókép: Index)