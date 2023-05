Mélypontra zuhant a forint, de megrázta magát, és kapaszkodik vissza

A csütörtöki mélyzuhanásból még este felocsúdott a forint, de összességében gyengüléssel zárta a napot. Péntek reggel újra többhetes mélypontra zuhant a magyar deviza, ahonnan most próbál visszakapaszkodni.

Csütörtökön megírtuk, hogy erősen megütötték a forintot, a reggeli stabil 370-es szintről délután egészen 377-ig ütötték vissza a magyar devizát – ezzel többhetes mélypontra süllyedt az euróval szemben.

Az elmúlt napok rekordszintjeit bőven maga mögött hagyta a magyar fizetőeszköz. A csütörtöki nap végére némi erősödéssel a 375-ös szint közelében mozgott a forint, a péntek reggelt is ezen a szinten kezdte hat óra magasságában. Nem kellett azonban sokat várni, hogy újra ütni kezdjék a magyar devizát, 10 óra 20 perckor már 378 forintnál is többet ért egy euró. Miután viszont megjelent a közlemény arról, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter és Matolcsy György jegybankelnök egyeztet, a forint is elkezdett visszakapaszkodni, 12 óra 15 perckor 376 forint 40 fillér volt egy euró.

A dollár bivalyerős

A forint gyengülése mögött állhat a dollár erősödése, mivel a magyar deviza rendszerint leköveti a dollár mozgását az ellentétes irányban – ha a dollár gyengül, a forint erősödik, és fordítva.

Pénteken pedig nagy erőt érez magában az amerikai fizetőeszköz, 10 óra 20 perckor már 350 forintnál is többet ért egy zöldhasú.

A magyar jegybank Monetáris Tanácsának jövő keddi kamatdöntő ülése hozhat még meglepetést az árfolyam alakulásában, egyes szakértők szerint akár a 18 százalékos irányadó kamathoz is hozzányúlhatnak. 12 óra 15 perckor a forint erősödését követően 350 alá kúszott a magyar deviza, 348,64 forintot ért egy dollár.

