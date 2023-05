Olyat lépett a forint, ami a naptejet is leolvasztja az arcunkról

Izgalmas hetet tudhat maga mögött a forint, hétfőn még rekordszinten jegyezték az euróval szemben, majd pár nappal később egy hónapos mélypontra zuhant. A piac most a jegybank keddi kamatdöntésére figyel, amely az euró-forint árfolyamra is meghatározó hatással lesz. A szakértők szerint a központi bank nagyobb lazítást hajthat végre, amitől a fizetőeszközünk is gyengülhet, ezért nem érdemes sokáig várni a nyaralásra szánt deviza váltásával. A főbb európai tőzsdék pozitívan teljesítettek, a magyar BUX-index is szárnyal. A kőolaj drágult, a földgáz ára viszont tovább csökkent. Heti tőzsdei összefoglalónk.