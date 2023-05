Foreign Policy: Ez lehet Orbán Viktor titkos stratégiája

Orbán politikája, hogy jobboldali értelmiségi központot csináljon Magyarországból, az egekbe vitte népszerűségét az amerikai konzervatívok között – írja a Mandiner a Foreign Policy amerikai külpolitikai magazin nyomán. Az elemzésben kitérnek arra is, hogy „a konzervatív amerikaiak Magyarországra zarándoklása természetesen nem véletlen, a magyar kormányzati politikai eredménye. Ez egy tudatos soft power-politika – ami pont úgy működik, ahogy tervezték”.

Orbánék tudatos hálózatépítésbe kezdhetek

A lap riportjában az első megszólaló Rod Dreher, akinek korábban a magyar miniszterelnök azt jelezte, a konzervatívok otthonra találnak Budapesten. Rod Dreher ezt akkor csak kedves udvariaskodásnak vélte, ugyanakkor szerinte azóta ez már megvalósult. Szerinte két oka van annak, hogy Orbánék tudatos hálózatépítésbe kezdtek:

Magyarország elszigetelt Európában a jobboldali politikája miatt, a konzervatív értelmiségiek pedig más narratívát képviselnek, mint Brüsszel vagy Washington. A konzervatív intézetek és kapcsolatok akkor is megmaradnak, ha Orbán már nem lesz hatalmon.

Úgy fogalmazott, „az Orbán-kormány felépítette ezeket az intézeteket a kormányzati pénzek és hatalom segítségével, tudja, nem lesz örökké miniszterelnök. Ezért azt szeretné, hogy legyen egyfajta mélyállam, amely képes lesz túlélni, bármi is jön”.

A Foreign Policy megemlíti, hogy Orbán amerikai népszerűségének oka hazai sikere: négyszer egymás után választást nyert antiwoke, bevándorlásellenes, családpárti, antiliberális és a keresztény értékeket védelmező politikájával.

A lap szerint Orbán „nagyon aránytalan” választási rendszerben győzött.

Viszont rámutatnak arra, hogy az amerikai republikánusok a szabadpiacot szeretik, és ellenzik az állami beavatkozást, addig a magyar miniszterelnök erős államot épít. A riportban megszólal Gladden Pappin texasi politológia professzor is, az MCC vendégprofesszora:

sokaknak nem lenne otthona a magyar családpolitika nélkül, és azt nem csak a jobboldaliak támogatják.

A Foreign Policy összefoglalója a gazdaságpolitika, a magyarországi munkavállalás aspektusait is érintik, mint írják, ennek következtében 11-ről 4 százalékra csökkent a munkanélküliség. Ám arra is kitérnek, hogy a kritikák szerint a közmunkaprogram résztvevőinél fontos faktor a helyi hatalomtól való függés is.

Pappin a nyilatkozatában arról, hogy mit érdemes Orbántól megtanulni, kifejti, az állam a szociálpolitika vezére. Ugyanis az amerikai hispánok konzervatívok, viszont a demokratákra szavaznak a Demokrata Párt szociális politikája miatt. Ha a republikánusok eltanulnák ezt Orbántól, akkor a hispánok gond nélkül rájuk szavaznának.

Rod Dreher szerint az amerikai társadalom legfontosabb intézményeit elfoglalta a baloldal – ezen a vállalatokat és az egyetemeket érti. Viszont a republikánusok még mindig úgy kormányoznak, mint a nyolcvanas években, és nem érintik a magánszektort. Így az értelmezése szerint a magánszektort elfoglalta a woke baloldal, s az amerikai kormánynak határozottabban be kellene avatkoznia, hogy az egyetemek visszatérjenek a klasszikus liberalizmus elveihez.

