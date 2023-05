A NAV lecsaphat az influenszerekre és az OnlyFans-modellekre

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy nappal meghosszabbította a személyijövedelemadó-bevallás határidejét, azaz 2023. május 23-án is be lehet még nyújtani az adóbevallást, módosíthatók és jóváhagyhatóak az szja-bevallási tervezetek, és az adó 1+1 százalékáról is rendelkezhetünk. A NAV holnapja ugyanakkor kedden is elérhetetlenné vált, ahogyan hétfőn is, amiért az adóhatóság a beadási határidő hosszabbítása mellett döntött.

A NAV ugyanakkor ezzel párhuzamosan, a bevallás beadásának utolsó napján, május 22-én a tartalomszolgáltatókra, youtuberekre és más, elektronikus platformon szolgáltatást nyújtókra is közzétett egy tájékoztatót. Gyányi Tamással, a WTS Klient szenior adópartnerével tekintettük át, mire figyeljenek az elektronikus tartalomszolgáltatók, és mi történik, mit lehet tenni, ha mégsem adjuk be időben a bevallásunkat.

Miről van információja a NAV-nak?

A bevallási tervezetben szereplő jövedelmek jellemzően a magyar kifizetőktől származó információkon alapulnak, így a külföldi megrendelők felé különböző elektronikus platformokon nyújtott virtuális szolgáltatásokról nincs naprakész nyilvántartása a NAV-nak.

Gyányi Tamás szerint ez a tény azonban nem azt jelenti, hogy a NAV-nak ne lenne lehetősége arra, hogy adott esetben a külföldi megrendelők illetékes külföldi adóhatóságától is adatokat kérhessen. Erre a kettősadó-egyezmények speciális szabálya is lehetőséget ad. Például a Magyarország és Írország között megkötött kettősadó-egyezmény 26. cikke szól az információcseréről, azaz a két ország adóhatóságai közötti kölcsönös tájékoztatás lehetőségéről.

A szakember emlékeztet arra, hogy azt is látni kell, a magyar youtuberek által szerzett bevételek esetében a Google is hangsúlyozza, a YouTube-ra feltöltött, bevételszerzésre jogosult videókkal keresett bárminemű bevétel után adófizetési kötelezettség merülhet fel a lakhelyül szolgáló ország felé, és részletes információkat a helyi adóhivataltól lehet kérni. A NAV 2023. május 22-én közzétett tájékoztatója pontosan ezt a célt szolgálja.

Kiket érinthet mindez?

A magyar adójogszabályokban nincs egy minimum mentesített jövedelem, amelynél nem kellene adóalapot és így adófizetési kötelezettséget meghatározni. Azaz, ha az alkotók a Youtube-on keresztül partneri bevételre tesznek szert (hirdetési vagy egyéb bevételeken keresztül), ezt a bevételt realizálják is, adókötelesek lesznek.

A szolgáltatás nyújtója ilyenkor a platformmal áll szerződéses jogviszonyban.

Ahogy a NAV-tájékoztató is hangsúlyozza: „Ilyen például az OnlyFans és ehhez hasonló platformok által közvetített szolgáltatás.”

A különböző platformok, applikációk közvetítésével a felhasználókhoz, nézőkhöz eljuttatott bevételekkel összefüggésben az alábbiak a legfontosabb pontok:

adószámot kell kiváltani,

az így megszerzett bevétel után adózni kell,

számlát kell kiállítani rendszeres bevételszerzés esetén,

az szja-, valamint áfabevallásában is szerepeltetni kell.

Ha a tartalmat közzétevő platform üzemeltetője külföldi adóalany, akkor a számlán áfatartalmat nem kell feltüntetni, ha azonban magyar adóalany, a számlán az általános, 27 százalékos áfamértéket kell feltüntetni.

A tevékenység pedig az alábbi formában végezhető: adószámos magánszemélyként – akár kiegészítő tevékenységként, tehát munka mellett –, egyéni vállalkozóként és cégként.

Az adószámot tehát mindenképpen ki kell váltani.

Ha pedig a tevékenység megrendelője, azaz az applikáció, platform üzemeltetője az Európai Unióban telepedett le, közösségi adószámra is szükség lesz.

Hogyan adózik a megszerzett bevétel után?

A magánszemélyként szerzett ilyen típusú jövedelem önálló tevékenységként adózik, erről az éves szja-bevallásban kell számot adni. A jövedelem után negyedévente adóelőleget kell megállapítani és fizetni.

Nem kell az adóelőleget megfizetni, ha összege az adott negyedévben vagy év elejétől számítva nem haladja meg a 10 ezer forintot. Az adószámos magánszemélynek a szolgáltatásnyújtás után – ha nem választott alanyi áfamentességet – az áfát is be kell vallania és fizetnie. Ha valaki egyéni vállalkozóként, cégként végzi ezt a tevékenységet, akkor a választott adózási módja szerint adózik.

Gyányi Tamás arra is emlékeztetett, hogy az adószámos magánszemély esetében a jövedelem a bevétel, csökkentve a költségekkel. Kétféle módszerrel lehet meghatározni a jövedelmet:

tételes költségelszámolással – a kiadásokról szóló számlák alapján; vagy

10 százalékos költséghányaddal – a jövedelem ilyenkor a bevétel 90 százaléka.

A tevékenység kapcsán felmerülhet szociális hozzájárulási adó kötelezettsége is.

Kell áfa bevallást is beadni?

Az áfabevallást az adott évre vonatkozó 65. számú nyomtatványon kell benyújtani havonta, negyedévente vagy évente, a fizetendő áfát pedig a bevallási határidőig kell befizetni, legegyszerűbben a NAV Ügyfélportálján online bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással a 10032000-01076868 számlaszámra.

Mi a legfontosabb teendő most?

A személyijövedelemadó-bevallás legegyszerűbb módja, hogy kiegészítjük a bevallási tervezetet a NAV online felületén ügyfélkapus belépés után – még május 23-án. Ha elmulasztjuk a határidőt, vagy a korábbi években nem tettünk eleget a bevallási kötelezettségnek, abban az esetben

öt éven belül önellenőrzést lehet benyújtani az adott évre vonatkozó ’SZJA jelű bevalláson.

Tehát ilyenkor már nincs lehetőség a bevallási tervezetek kiegészítésére, hiszen ezek ekkor már lezárt dokumentumnak minősülnek. Ilyenkor a korábban elmulasztott adót, valamint az önellenőrzési pótlékot is be kell fizetni, ily módon elkerülhető, hogy az adóhatóság egy ellenőrzés keretében adóhiányt, adóbírságot és késedelmi pótlékot állapítson meg. A korábban be nem adott áfabevallások pótlása is szükséges lehet.