Alig vettek idén új építésű ingatlanokat Pest vármegyében

Benedikt Károly, a Duna House PR- és elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek kifejtette, hogy idei első négy hónap értékesítési adatai alapján a nyugati szektorban volt a legmagasabb az átlagos négyzetméterár 690 ezer forinttal. A legkedvezőbb négyzetméteráron, 472 ezer forintért pedig az északi szektorban juthattak házhoz vagy lakáshoz a vásárlók a főváros agglomerációjában.

Négyszáz ezer forintos átlagos négyzetméterár alatt vásárolhattak ingatlant azok, akik a gyömrői, a fóti, a veresegyházi, a sóskúti, a tököli, a dunabogdányi és a tahitótfalui területeket részesítették előnyben.

A Duna House ügyfelei között végzett felmérés szerint azért választják a fővárost övező területeket a vásárlók, mert minél nagyobb, tágasabb otthont szeretnének a csendesebb, tisztább levegőjű környezetben. A jelentés szerint ez a tendencia most sem változott: most is főként a nagyobb, 80-100, valamint a 100-120 négyzetméteres ingatlanokat keresték és vásárolták az ügyfelek Pest vármegyében.

Benedikt Károly megjegyezte, hogy az új építésű házak vagy lakások esetében nem lehet számítani az árak mérséklődésére, ezt mutatja az is, hogy 2023-ban Pest vármegyei adásvételekben mindössze 12 százalékban szerepeltek új építésű ingatlanok.

Az OTP Ingatlanpont a lapnak elmondta, azt tapasztalják, hogy a fővárosi agglomerációban a tulajdonosi hirdetési árak stagnálnak, de ahol sikerült eladni az ingatlant, ott szinte kivétel nélkül csökkentették az árat. Kiemelték, nem az alapterületre, hanem az árra érzékenyek a vevők, a drágább ingatlanok iránti érdeklődés alacsony, az árérzékenység egyértelműen a használt lakások felé tereli a vásárlókat.