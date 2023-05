A nukleáris biztonságon a jövő múlhat, és Paks II. most lapot kért

A Paks II. beruházás mellett folytatott nemzetközi kooperáció önmagában is garancia arra, hogy egy biztonságosan üzemeltethető létesítményt adunk majd át – kezdte az Indexnek Jákli Gergely, a Paks II. elnök-vezérigazgatója, akivel annak apropóján beszélgettünk, hogy a háromnapos CAMP (Code Application and Maintenance Program) konferencia Budapestre érkezett.

Az amerikai nukleáris hatóság által koordinált konferenciára összesen négy kontinensről, 22 országból érkeztek szakemberek. Ennek jól láthatóan szerves része a Paks II. beruházás is. A CAMP az 1970-es évek óta fejleszt különböző nukleáris biztonsági értékeléshez számítógépes algoritmusokat, programokat. Ezekhez a szakmai körökben világszerte elismert termohidraulikai és neutronkinetikai kódokhoz

a magyar szakemberek már több mint 30 éve hozzáférnek és alkalmazzák.

A kedden indult konferencia nem csak a tudományos eszmecsere elősegítése szempontjából fontos, aktualitását pont az adja, hogy a Pakson felépülő két VVER-1200 típusú blokk független biztonsági elemzéseit többek között éppen a CAMP által biztosított kódokkal végzik.

Chris Hoxie, a CAMP projektmenedzsere arról beszélt, hogy a világ harminc országa vesz részt a CAMP együttműködésében. „Együtt erősebbek vagyunk és magasabb fokú biztonságot tudunk elérni, mintha mindannyian magunkban dolgoznánk” – hangsúlyozta a konferencián, hozzátéve, megtiszteltetés számára, hogy ezt a gyümölcsöző együttműködést és tapasztalatcserét a világ legjobb atommérnökeivel ezúttal Magyarországon folytathatják.

A nemzetközi szervek a garanciák

„Óriási lehetőség számunkra, hogy a társaságunk által felügyelt atomerőmű-építési projektben már az előkészítési szakaszban is a legjobb szakemberektől tanuljunk, az ő gyakorlataikat vegyük át” – kezdte beszédét a konferencián Jákli Gergely.

Az együttműködés iránti elkötelezettségünket jelzi mind a US NRC, mind a CAMP User Group felé, hogy Budapest rendezi meg a CAMP-meetinget. A nemzetközi együttműködésünk átszövi a mindennapjainkat. A két új blokk megépítésekor a Rosszatom primer köri technológiájához nyugat-európai és amerikai beszállítóktól érkező komponenseket illesztünk hozzá.

A Paks II. elnök-vezérigazgatója az Index kérdéseire külön kiemelte, azt fontos látni a Paks II. projektről, hogy egy nemzetközi kooperáció eredménye. Minden olyan tapasztalatot bevonzanak a beruházásba a világból, ami „elősegíti, hogy egyszerűbben, gyorsabban és így költséghatékonyabban valósuljon meg ez a beruházás, és a legvégén egy biztonságos erőművet helyezzenek üzembe”.

Emlékeztetett, az amerikai nukleáris hatóság által koordinált konferencia kifejezetten jó példa arra, hogy „a nukleáris közösségben a mi projektünk egy nemzetközi összefogás keretében megvalósuló beruházás”, és hogy „Paks II. alapvető koncepciója is az volt – és jelenleg is az –, hogy a Roszatom primer köréhez kapcsolódik be a nyugat-európai irányítási technológia és a szekunder kör”.

Tehát nem csak az erőmű, hanem annak biztonsági technológiája is egy nemzetközi beruházási együttműködés része.

„Ez pedig eredményez egyfajta biztonságot. A világban máshol is ezek az együttműködések vezettek eredményre” – mondta Jákli Gergely, és úgy folytatta, hogy nukleáris technológia tekintetében világvezető a Roszatom, de az ahhoz kapcsolódó irányítótestek és az elektromos áram előállításához szükséges berendezések nyugat-európai technológiák. A világon mindenhol nemzetközi kooperáció keretében épül meg egy nukleáris erőmű, az oroszok sűrűn dolgoznak együtt nyugat-európai beszállítókkal.

A vezérigazgató úgy véli, azoknak a nemzetköz szerveknek a közreműködése, amikkel a Paks II. együtt dolgozik már önmagában egyfajta minőségbiztosítást jelent, ugyanakkor azt kell látni, hogy egy nukleáris beruházás mindenhol egy kiemelt helyi projekt, amit kiemelt nemzetközi figyelem is övez. „A beruházással kapcsolatos nemzetközi együttműködések szereplőinek is pont az az érdeke, hogy a lehető legbiztonságosabb erőmű épüljön fel” – emelete ki.

EZEK A NEMZETKÖZI SZERVEk A biztonságos beruházásra és a későbbi üzemeltetésre garanciák.

„Minden egyes projektben vannak unikális kockázati pontok, ezeket meg lehet emelni, fel lehet nagyítani. Ugyanakkor az a fajta szisztematikus elemzés, amit a nemzetközi szervek biztosítanak, meg kell hogy nyugtassa a közvéleményt abban a tekintetben, hogy egy biztonságosan üzemeltethető erőmű készül el Pakson” – összegezte az Indexnek Jákli Gergely, aki szerint így egy hosszú távon olcsón termelő és megbízható erőmű létesülhet.

Az atomenergia jövője

Korábban az Index hasábjain már foglalkoztunk a kis moduláris reaktorok – SMR-nek rövidítik (Small Modular Reactor) – technológiájával. Ezek jellemzően néhány tucat vagy néhány száz megawatt elektromos teljesítményű egységeket takarnak.

A klasszikus definíció szerint azokat a reaktorblokkokat lehet idesorolni, amelyek elektromos teljesítménye 300 megawatt alatt van.

Egy ilyen többcélú létesítmény alkalmas és képes arra, hogy akár egy kis méretű villamosenergia-hálózatban (egy fejlődő országban vagy egy, a fejlett hálózattól távol lévő bányatelep vagy ipari üzem mellett) a reaktor hőtermelésének állandó értéken tartása mellett a csökkenő áramigények időszakában felpörgesse a másodlagos termék előállítását. Ennek köszönhetően képes fűtési és/vagy ipari hőigények kielégítésére. Aszódi Attila Paks II. volt kormánybiztosa korábban erről úgy nyilatkozott lapunknak, hogy konkrét azonnali megoldást nem nyújthat, ugyanakkor érdemes komolyan venni őket, s a bennük rejlő potenciált már a kockázati befektetők is felismerték.

Erről most Jákli Gergelyt is megkérdeztük, aki szerint az SMR lehet jövő: „Ha olyan országokat nézünk, ahol a természetes erőforrások szűkösek. A megújuló energia egy nagyon jól használható energiaforrás, ugyanakkor olyan országban tudnak segítséget nyújtani, ahol a feltételek adottak, s még így sem képes folyamatos energiatermelésre. A kis teljesítményű SMR-ek olyan váltást hozhatnak a világban, ami szélesíti a nukleáris energia alkalmazhatóságát” – összegezte lapunknak.

