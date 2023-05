Továbbra is égető probléma a menstruációs szegénység

Folyamatosan növekszik a kereslet a női intimtermékek iránt, ami a termékkategória egyik vezető gyártójának számító Procter & Gamble árbevételén is jól látszik. Bár ezen termékek célja, hogy az életük során 7 évet menstruáló lányok és nők a nehéz napokon is a lehető legkomfortosabban érezzék magukat, Magyarországon és világ más tájain is egyre nagyobb probléma a menstruációs szegénység.

A Procter & Gamble csömöri gyára az amerikai székhelyű vállalat világszerte a két legnagyobb, női higiénés termékeket gyártó üzemeinek egyike, amelynek kulisszái mögé az Index is betekintést nyert. Európa legtöbb országán kívül Japánban, Kínában, az Egyesült Államokban, Közép- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában és Új-Zélandon is kaphatók az itt gyártott termékek.

1991-ben nyitotta meg kapuit a P&G csömöri, a közbeszédben csak „pelenkagyárként” emlegetett egysége, hiszen az első gyártósorokon Pampers termékek készültek. Az 1994-ben történt, vállalaton belüli átcsoportosítás eredményeként elindult az ultra betét gyártása, míg a pelenkagyártás Lengyelországba tette át székhelyét, így a csömöri gyártóegységhez kerültek az intimtermékek.

A 2004-es boom részeként az anyavállalat döntése értelmében a komplett angliai gyár munkafolyamata Csömörre került. A bővítésnek köszönhetően a 150-200-ról 600-700 fősre bővült a gyártóegység létszáma. Az elmúlt több mint három évtized során a gyár mérete és kapacitása a többszörösére nőtt, jelenleg ez a vállalat két legnagyobb, női higiénés termékeket gyártó egysége közül az egyik, ahonnan mind az öt kontinensre szállítanak, van, ahová kizárólag innen.

Az öt kontinens igényeit ellátó üzemben négy márka (Always, Naturella, Tampax, Discreet) közel 450 különböző változatát gyártják. A Tampax termékeket Európán belül kizárólag Csömörön állítják elő, és szállítják a világ minden pontjára. Az itt gyártott változatos portfólió kétharmada betét, a többi tampon és tisztasági betét, amelyek a folyamatos termékfejlesztéseknek és innovációknak köszönhetően napi kétmilliárd fogyasztó életét könnyítik meg.

Tripla védelem

A 160 ezer négyzetméteren fekvő üzemben jelenleg több mint 1300 fő segíti a gyártást. A folyamatos termékfejlesztéseknek köszönhetően az itt gyártott betétek háromszoros védelmet nyújtanak: megkötik a nedvességet, megakadályozzák a szivárgást, és magukban tartják a kellemetlen szagokat. Az Always piacvezető márka, termékportfóliója a tisztasági betétektől kezdve az egészségügyi betétek széles választékán át a felnőttkori inkontinenciára is kínál megoldást.

A termékinnováció a fenntartható csomagolásra is kiterjed.

Az Always Discreet külső csomagolása 100 százalékban FSC-tanúsítvánnyal (felügyeleti/bizalmi lánc tanúsítás, egy termék nyomon követési rendszere, amely az erdőtől a végfelhasználásig követi a terméket) rendelkező papírból készül.

Az Always Platinum külső csomagolása 100 százalékban újrahasznosított műanyagot (PCR) tartalmaz.

Az Always Cotton protection külső csomagolása pedig teljesen újrahasznosított papírból készül.

Idén a Tampax műanyag applikátorát is papírra cserélték, így a márka mostantól 100 százalékban műanyagmentes verzióban is elérhető, amely így évente 7,5 millió PET-palacknak megfelelő műanyag-megtakarítást jelent Európában.

A fenntarthatóság ösvényén

A csömöri üzem 2008 óta nulla hulladéklerakóba jutó hulladéktermeléssel üzemel, 2019 óta kizárólag megújuló villamos energiát vásárol, valamint kiemelt hangsúlyt fektet a sűrített levegő és a hulladékhő hasznosítására. Sűrítettlevegő-felhasználásuk a gyár elektromosáram-igényének egyötödét teszi ki, ez Csömör település teljes kétheti energiaigénye. Európai gyárai között januárban elsőként indítottak Csömörön hulladékhő-hasznosítási programot, amelynek célja, hogy feltárja a gyártás során felszabadult hőenergia-veszteségeket, és más területek hőigényével kapcsolja össze újrahasznosítás céljából.

A gyárban a felhasznált vizet is visszaforgatják és újrahasznosítják, egyedi tervezésű víztisztító üzemének komplexitása évi 270 ezer köbméter víz cirkulációját jelenti, ez megegyezik egy Mogyoród méretű település éves vízfelhasználásával. Az üzemben szelektíven gyűjtött műanyagokból (pl. pántolószalag, zacskó, műanyag palackok) először granulátum, majd további újrahasznosítható tárgyak (pl. kerti bútorok, háztartási eszközök) készülnek, a papírhulladékból (pl. csévetest, karton, irodai hulladék) kartondoboz, a gyártási selejt hulladékból pedig cement készül.

A fenntarthatósági törekvések része még az évente 364 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, továbbá a magyar beszállítók arányának növelésére (ez jelenleg 10 százalék).

Kiváló pozíció

A csömöri gyár kiváló helyzetben van, köszönhetően annak, hogy az intim higiénés termékek iránti kereslet nőtt az elmúlt időszakban. A megnövekedett igény a szükséges munkaerő mennyiségét is felfelé tolta, az elmúlt évben közel száz új munkavállaló lépett be Csömörre, ahol így már közel 1300-an dolgoznak. Az Index kérdésére Márta László, a P&G csömöri gyáregységének igazgatója elmondta: a munkaerőhiány őket is érinti, ezért előfordult, hogy külföldi munkaerőt toboroztak, de – bár a csömöri gyárban hét nemzet állampolgárai dolgoznak – a fő cél, hogy az állomány döntő többségét magyarok alkossák. Igyekeztek segíteni az ukrajnai gyárban dolgozó kollégákon, több munkavállalót is áthelyeztek Csömörre.

„Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy versenyképes fizetést biztosítsunk munkavállalóink számára, a munkavédelmi előírások magas szintű betartatása pedig a nálunk dolgozók biztonságát szolgálják. Emellett a munkába járás költségeinek térítésében, valamint az éjszakás pótlék tekintetében is megelőzzük versenytársainkat” – tette hozzá az igazgató.

A csömöri P&G tízéves célja, hogy megduplázza forgalmát, ezen út első két éve 7-8 százalékos növekedést hozott.

A csömöri leány árbevétele folyamatosan növekszik, ami közel azonos volumen mellett a termékek infláció, illetve energiaár-robbanás miatti árnövekedésének tudható be, továbbá a drágább termék iránti megnövekedett keresletet is magában foglalja.

„Az árbevétel növekedése tehát megelőzi a volumen tekintetében tapasztalható bővülést. A csömöri egység célja a további bővülés mind a bevételt, mind a mennyiséget tekintve” – mondták.

A P&G nettó külső árbevétele 80 milliárd dollárt tett ki 2022-ben, ebből a női intim higiénés termékek 4,8 milliárd dollárral járultak hozzá globális szinten. A vállalat női intim termékek piacon való részesedése meghaladja a 20 százalékost, elsősorban az Always, valamint a Tampax márkáknak köszönhetően.

Nehezen váltanak a magyar nők

Elhangzott, hogy a különböző termékek felvevőpiaca eltérő. Példaként említették a mosható menstruációs bugyipelenkát, amit kizárólag külföldre, főként Nyugatra gyártanak, tekintve, hogy a magyar fogyasztók részéről nincs rá kellő mértékű kereslet, aminek elsődleges oka a borsos ára, valamint hogy egy ciklus idején minimum hat darab ilyen bugyira van szüksége egy nőnek. Bíznak benne, hogy Nyugaton beválik a termék, és hamarosan itthon is kapós lesz a nők körében. Hasonló a helyzet az applikátoros tamponnal, a magyar lányok és nők a manuális változatot részesítik előnyben. „Portugáliában körülbelül 10-15 évet vett igénybe az átállás” – mondták. Intimbetét tekintetében is a hagyományos betétek mellett teszik le a voksukat a magyar vásárlók. Itthon a betétek teszik ki a piaci forgalom 75 százalékát, míg 20 százalékáért a tamponon, a maradék 5 százalékért pedig az alternatív termékek.

A P&G folyamatos kutatásokat végez a termékek fejlesztése érdekében. A kérdés mindig az, hogy a piac mikor érik meg az újdonságokra. Egy nő élete során 7 évet tölt el menstruációval, az intimtermékek célja, hogy ez az időszak, a lehetőségekhez mérten, minél komfortosabb legyen számukra

– hangzott el.

Ötből egy lányt érint

A P&G felmérése szerint az intim termékek iránti keresletnövekedés ellenére

minden ötödik magyar lányt, illetve nőt érinti a menstruációs szegénység,

vagyis anyagi okokból vagy kellő információ, felvilágosítás hiányában nem jutnak hozzá intimtermékekhez. Ebben a tekintetben ráadásul kedvezőtlen tendencia mutatkozik, vagyis a menstruációs szegénységben élők száma folyamatosan emelkedik, nemcsak magyarországi, de világviszonylatban is. A P&G-hez hasonló termék-előállítók keze ráadásul meg van kötve, hiszen forprofit vállalatként nem ülhetnek be az iskolapadokba ismeretterjesztés céljából, ebben a tekintetben a civil szervezetekkel történő együttműködés szükséges. Példaként említették, hogy van olyan ország, ahol bizonyos korig ingyen biztosítják a lányok számára, míg máshol adómentessé tették az intim higiénés termékeket.

(Borítókép: Annette Riedl / picture alliance / Getty Images)