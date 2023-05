Ígéret Moszkvából Magyarországnak: rátaposnak a gázpedálra

„A Roszatom szakemberei a világjárvány és a szankciók ellenére »egy percre sem álltak le« a paksi atomerőmű építésével Magyarországon” – mondta Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a Nyevszkij Nemzetközi Környezetvédelmi Kongresszuson.

Függetlenül az Európai Unióval való kapcsolatunktól, ez a projekt rendkívül fontos számunkra. Kétségtelen, hogy az egyik fő prioritásunk volt, most is az, és az is lesz. Az építkezés a világjárvány és a szankciók ellenére sem állt le