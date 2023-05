Matolcsy György kivonta kamatvágó szablyáját, az infláció elleni harc új korszakába értünk

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden bejelentette, hogy 100 bázisponttal csökkenti az egynapos betéti tender kamatszintjét (effektív kamat), illetve az egynapos fedezett hitel kamatát. Ezt a korábbi hónapok szokásaival ellentétben nem Virág Barnabás, a jegybank alelnöke jelentette be, hanem Matolcsy György jegybankelnök.

– világított rá Virovácz Péter. Az ING-bank vezető elemzője megjegyezte, hogy minden esetben, amikor a monetáris politika új korszakba lép, ezt Matolcsy György nyitja meg vagy éppen zárja le az előzőt. Mivel májusban megkezdődött az effektív ráta csökkenése, ez is korszakváltásnak tekinthető. Az elemző szerint az új szakaszban folyamatosan csökkenthetik a kamatokat, ha minden kedvezően alakul.

Matolcsy György a beszéde végén kiemelte, hogy sem a 24 százalékos, sem a 14 százalékos, sem az egy számjegyű infláció nem fogadható el hosszú távon (a jegybank hivatalos inflációs célja 3 százalék, 1-1 százalékos toleranciasávval). Az élelmiszer-ársapkákról elmondta, hogy azok rövid távon segíthetnek az infláció elleni küzdelemben, azonban hosszú távon emelik azt. Erre mutatott rá korábban az Indexnek adott interjúban Larry Randall Wray sztárközgazdász, a modern monetáris elmélet egyik vezéralakja is. Fontos megjegyezni, hogy a kormányzat és a jegybank céljai megegyeznek, és a megvalósítás módjáról folyamatosan egyeztetnek.

A májusi jegybanki döntés teljes összhangban volt az ING-bank várakozásával, amit korábban az Index közölt. Ahogyan azt várni lehetett, az elmúlt hónapok javuló trendjei megnyitották az ajtót a valódi kamatvágások előtt. A kamatvágási ciklus jelenlegi szakaszában a jegybank elsősorban a piaci stabilitást érintő változtatásokat figyeli.

Tekintettel arra, hogy javulnak a külső egyensúlyi mutatóink, a tavalyi év végéhez képest erősödött a forint, és most stabilizálódni látszik 370-375 környékén, valamint az összes fontos pénzügyi részpiacon is stabilitás látható – amellett, hogy a piac be is árazta a kamatvágási ciklust –, mind azt jelzi, hogy trendszerű kedvező változások zajlottak az elmúlt időszakban