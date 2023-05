Magyar származású szakember lesz egy jelentős amerikai bank vezérigazgatója

„Peter az optimális választás a Lazard következő vezérigazgatójának” − mondta Richard D. Parsons, a Lazard vezető független igazgatója. „A banki és kormányzati karrierje során Peter stratégiai, előrelátó és határozott vezetőnek bizonyult, aki mély kapcsolatokat ápol az egész iparágban, és képes hatékonyan vezetni a Lazardot a fejlődő globális piacokon és az összetett geopolitikai dinamikában” − írja honlapján a cég.

Peter R. Orszag 2019 óta a Lazard Freres & Co LLC pénzügyi tanácsadási részlegének vezérigazgatója, és a cég tanácsadói üzletágát vezeti, amely a vállalatok és kormányok számára nyújt szolgáltatásokat világszerte. Orszag korábban a cég észak-amerikai fúziók és felvásárlásokért felelős vezetője és az egészségügyi szolgáltatások globális társvezetője volt. A Lazardhoz 2016-ban csatlakozott ügyvezető igazgatóként és befektetési banki alelnökként.

Ezt megelőzően Orszag az Obama-kormányzatban a Gazdálkodási és Költségvetési Hivatal igazgatójaként, előtte pedig a Kongresszusi Költségvetési Hivatal igazgatójaként dolgozott. Orszag summa cum laude minősítéssel végzett közgazdaságtanból a Princeton Egyetemen, majd a London School of Economics közgazdasági doktori fokozatát szerezte meg, ahová Marshall-ösztöndíjasként járt.

Peter Orszagon megválasztásán kívül arról is döntés született, hogy Kenneth M. Jacobs, a Lazard eddigi elnök-vezérigazgatója az igazgatótanács ügyvezető elnöki tisztségét tölti majd be, és továbbra is tanácsot ad az ügyfeleknek stratégiai pénzügyi kérdésekben.

A személyi változások 2023. október 1-jén lépnek hatályba.

A Lazard, a világ egyik legkiemelkedőbb pénzügyi tanácsadó és vagyonkezelő cége, Észak- és Dél-Amerika, Európa, Ázsia és Ausztrália 26 országának 43 városában működik.