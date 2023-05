Kiszivárgott, hogyan úszná meg Amerika az államcsődöt

Európai idő szerint vasárnap reggel érkezett a hír, miszerint Joe Biden amerikai elnök és Kevin McCarthy republikánus házelnök elvi megállapodást kötött a szövetségi kormány 31,4 ezer milliárd dolláros adósságplafonjának felfüggesztéséről.

Ezzel elkerülhető az Egyesült Államok technikai csődje.

Pedig, ahogy megírtuk nagyon közel volt a gazdasági katasztrófa. Janet Yellen pénzügyminiszter szerdán megismételte figyelmeztetését, mely szerint ha a törvényhozók nem emelik meg az adósságplafont, az Egyesült Államoknak nem lesz elég pénze.

Ráadásul a Fitch nemzetközi hitelminősítő intézet az Egyesült Államok „AAA” hosszú távú kibocsátói nemteljesítési minősítését (IDR) „negatív” kilátásra helyezte az államadósság-plafon megemeléséről szóló tárgyalások elhúzódása miatt.

Ez pedig már komolyan a fizetésképtelenséggel fenyegetett.

Az amerikai elnök és a házelnök szombati megállapodása mellett új korlátozásokat is bevezetnek a szövetségi kiadásokra vonatkozóan – írta meg a The New York Times. Ha a kongresszus jóváhagyja a megállapodást, az véget vet a pártok közötti patthelyzetnek, és megakadályozza a potenciálisan pusztító államcsődöt.

Szivárognak a részletek

Fontos azt is kiemelni, hogy a megállapodás nem csupán az adósság- és kiadási kérdésekről hetek óta tartó, magas fordulatszámon zajló vitát oldja meg, hanem fontos változásokat vezet be a környezetvédelmi engedélyezés, a szociális biztonsági programok munkakövetelményei és az adóhivatal adóvégrehajtása terén is.

A megállapodásnak, amely jelenleg még csak elvi szintű, a Biden és McCarthy közötti telefonbeszélgetés az alapja. Az egyeztetést még hivatalos jogalkotási nyelvezetbe kell átültetni, mielőtt véglegesnek lehetne tekinteni. De a részletek lassan megérkeznek:

Az első és legfontosabb, hogy az adósságplafon 2025-ig, a következő választások utánig emelkedni meg.

A kormány már elérte a törvényben meghatározott 31,4 ezer milliárd dolláros adósságplafont, de eddig a pénzügyminisztérium különböző számviteli trükkökkel igyekezett elkerülni a túllépést. Janet L. Yellen pénteken azt mondta, tárcája június 5-ig kifogy ezekből az intézkedésekből, és akkor a kormány nem lesz képes teljesíteni a kötelezettségeit.

A most megkötött megállapodás szerint két évvel előrehoznák az adósságplafon emelését, így a jelenlegi ciklusban nem kellene újra foglalkoznia ezzel a kérdéssel.

A republikánusok eredetileg egy évet javasoltak. Ugyanakkor mindkét fél arra számít, hogy megnyerik a 2024-es választásokat, és erősebb politikai pozícióban lesznek, amikor legközelebb elérik az adósságplafont.

A most kiszivárgott részletek szerint a republikánusok ragaszkodtak ahhoz, hogy az adósságplafon bármilyen emelését kiadáscsökkentéshez kössék. A The New York Times elemzése szerint a korlátozások a szövetségi kiadásokat összességében mintegy 650 milliárd dollárral csökkentenék egy évtized alatt – ez a republikánusok által eredetileg kért megszorítások töredéke.

A biztonságpolitika, a társadalombiztosítás, a Medicare és a veteránprogramok védelmet élveznének, és a javaslat nem tartalmazná a jómódúak és a vállalatok adóemelését, amelyet Biden eredeti költségvetés-tervezetében szorgalmazott. Továbbá a kormányzati támogatásban részesülők egy része új munkahelyi követelményekkel szembesülne.

Végezetül a nagyobb energiaprojektek esetében egyszerűsített felülvizsgálati eljárást biztosítanának, a nagy energiaprojektek engedélyeztetése egyszerűsödne. Továbbá egyetlen vezető hivatalt bíznának meg azzal, hogy nyilvános ütemterv szerint felülvizsgálati dokumentumot dolgozzon ki.

Volt már ilyen és lesz is még

Bárhogyan is alakul, az elmúlt két évtizedben számtalan alkalommal megtörtént, hogy néhány napon múlt az Egyesült Államokban az államcsőd.

A jelenlegi megállapodásnak köszönhetően az államcsődöt feltehetően elkerüli az ország.

Kevin McCarthy az egyeztetés eredményéről a Twitteren azt írta, hogy „nemrég telefonon egyeztettem az elnökkel. Miután hónapokig vesztegette az időt, és nem volt hajlandó tárgyalni, most egy olyan elvi megállapodásra jutottunk, amely méltó az amerikai néphez.” Joe Biden pedig fontos előrelépésnek nevezte a mostani alkut.

(Borítókép: Joe Biden 2023. május 25-én. Fotó: Kevin Dietsch / Getty Images)