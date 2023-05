Nem lehetetlen a havi egymilliós fizetés repülőgép-szerelőként

Több mint két évtized után az iskola falai helyett ismét a repülőtéren, az Aeroplex repülőgép karbantartó repülőtéri műszaki bázisán tettek szakmai vizsgát azok a középiskolás diákok, akik a csepeli Kossuth Lajos Technikum repülőgép-szerelő és repülőgép-műszerész szakján tanultak az elmúlt négy évben. A vizsga két részből állt: egyrészt forgalmi körülmények között kellett helytállniuk a növendékeknek, így tudásukat igazolni járatelőkészítő munkálatokban, valamint apróbb szervizelési feladatokat kellett végrehajtaniuk, például a hajtómű olajjal történő feltöltését vagy a hidraulika rendszer szervizelését. Továbbá olyan műhelymunka jellegű feladatokat is abszolválniuk kellett, amely nagyrészt a hangárkarbantartás során fordul elő.

A Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrumhoz (BGéSzC) tartozó középiskola és az Aeroplex közötti duális együttműködés nem csak a szakképzés új megközelítésének és az ezt vezénylő Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, de az egész magyar légi iparnak is a sikere. Az Aeroplex nem csupán a gyakorlati helyszínt biztosítja, hanem dedikált oktatói csapattal és világszínvonalú oktatási anyaggal, valamint csúcstechnológiás tanműhellyel is segíti a repülőszerelő növendékek oktatását, akik így naprakész tudást, majd állást is kaphatnak a vállalatnál.

Akit a kerozingőz egyszer megcsap

A repülőgép-szerelők fizetése több tényező függ: más bérrel indulnak azok, akik nulláról kezdenék a szakmát az Aeroplexnél, és azok, akik a csepeli Kossuth Lajos Kéttannyelvű Technikum és a vállalat duális képzését abszolválják. Utóbbiak szeptembertől kezdik meg első munkájukat a magyar repülőgép karbantartó vállalatnál, ahol a legismertebb Airbus és Boeing típusok ápolásában vesznek majd részt. A kezdő bérük közel bruttó 400 ezer forint körül lesz, amelyhez adódik a műszakpótlék és a túlóra díja is.

Innentől elindulhat a szekér annak, aki nyitott a fejlődésre, hiszen tanulással, típusengedélyek megszerzésével a fizetést tekintve határ a csillagos ég. Az Európai Légügyi Hatóság által előírt szakszolgálati engedély megszerzésével a fizetés 2-3 éven belül akár meg is duplázható, nem lehetetlen a havi bruttó egymillió forint sem.

– mondta Vasas Anikó, az Aeroplex HR-igazgatója, megjegyezve, hogy senkinek ne legyenek hiú ábrándjai, mindez évek alatt kitartó munkával érhető le. Az angol nyelvtudás elengedhetetlen, mivel a repülőgép dokumentációja és a tananyag sem érhető el magyarul. Fontos az affinitás és a hajlandóság a pályára lépőknél, de ami igazán összeköti őket az a szenvedély. Hasonlóan a pilótákhoz, akit egyszer megcsap a kerozingőz, az általában marad. A szerelők nagyon ritkán hagyják el a pályát.

Az eseményen az Index azt is megtudta, hogy a képzés népszerűségét jól mutatja: az idén levizsgázott 21 repülőgép-szerelőt és műszerészt a következő évfolyamokon átlagosan már 50 diák követi. Hasonlóan a most végzett diákokhoz, már ők is az Aeroplex repülőtéri oktatási központjában töltik a középiskolai utolsó év gyakorlati részét, felkészülve a jelenleg forgalomban lévő leggyakoribb repülőgéptípusok rendszereire és műszaki megoldásaira.

Az így megszerzett tudás hozzájárul a Magyar Honvédség fejlesztéséhez és modernizációjához is.

A BKIK felnőttképzési programjának részeként idén ősszel az Aeroplex-szel közösen kerék- és fékagy karbantartó, valamint repülőgép festő képzés is indul. A képzésről bővebb információt a BKIK honlapján közölnek majd, ahol a képzésekre is hamarosan lehet jelentkezni.

Megbízások a világ minden pontjáról

Az Aeroplex, a régió legnagyobb független karbantartó vállalata Airbus és Boeing típusú repülőgépek és azok alkatrészeinek javításával és ápolásával foglalkozik. A vállalatnak 700 dolgozója van, folyamatosan toboroznak, idén száz fővel terveznek még bővülni. Meghaladta a 21 milliárd forintot tavaly a cég árbevétele, amely idén 28 milliárd forintra rúghat. Ügyfelei többek között a Budapesten megforduló légitársaságok mintegy 80 százaléka, amelyek a le- és felszállás között az Aeroplexet bízzák meg a repülőgépeik műszaki ellenőrzésével és kisebb javítások elvégzésével.

Évente mintegy 120-150 repülőgép egyébként csak azért érkezik a budapesti repülőtérre, hogy az Aeroplex szakemberei időszakos nagykarbantartást hajtsanak végre, amelyek akár több hetet is igénybe vehetnek.

Demény Árpád, az Aeroplex Kft. ügyvezető igazgatója lapunk kérdésére megerősítette, hogy nap mint nap szembesülnek a Wizz Air által említett problémával, miszerint megnövekedett a repülőgépek javításához szükséges alkatrészek szállítási ideje. Az ellátási probléma a koronavírus-járvány hatásaira és az orosz-ukrán háborúra vezethető vissza, az ügyvezető igazgató a megoldást az előre menekülésben látja. Törekednek a hosszú távú beszállítói szerződések kötésére és stabil raktárkészlet kialakítására.

„Ez valóban kihívást jelent, azonban a legnagyobb mégis a szaktudással rendelkező repülőgép-szerelők hiánya. Pár éve azt mondtam, hogy az a cég él túl, amely financiálisan stabil, stratégiája van, azonban ma már úgy gondolom, hogy aki nem kezd el időben gondoskodni az utánpótlásról, nem fektet a jövő generációjába, nehezen tud majd fejlődni” – jelezte Demény Árpád.

Kitért arra is, hogy karbantartással foglalkozó vállalatként habár a hagyományos technológiákra vannak felkészülve, de követniük kell az új vívmányokat is, a légi ipar átállásaira azonnal reagálniuk kell.