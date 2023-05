A modern, felgyorsult világ egyik legnagyobb kihívása a folyamatos változás. A 21. század vezetőjének a stratégiaalkotás, az irányítás és döntéshozatal eszközeinek széles palettáját kell birtokolnia a boldoguláshoz. Az egyedülálló képzési programot nyújtó MCC Vezetőképző Akadémia küldetésének tekinti, hogy új utak és irányok bemutatásával és megvitatásával segítse a szakembereket és érdeklődőket a vezetéssel kapcsolatos témák megismerésében. „Ismerd önmagad, értsd a helyet a világban, és légy döntésképes” – szól a konferencia mottója.

Az alkalmazkodóképesség ma már egy elengedhetetlen attitűd egy vezető számára. Az adott helyzethez való viszonyulás képessége, saját stratégia kialakítása – ez a kulcs, és ez az MCC Vezetőképző Akadémia ars poeticája is. Nem konkrét megoldásokat oktatunk, amiket minden szituációra rá lehet húzni, hanem igyekszünk azokkal a képességekkel felvértezni a leendő vezetőket, aminek birtokában eltérő válaszokat képesek adni a különböző helyzetekre. Ez a skill azért fontos, mert számos olyan kihívás elé kerül társadalmunk, aminek még az előszelét sem éreztük, de valahogy reagálni kellett rá. Azok a vezetők állnak helyt az ilyen szituációkban, akiknek magas az alkalmazkodóképességük, és a legtöbb helyzetre jó megoldásat képesek előhúzni a tarsolyból

– mondta az Indexnek Túri Péter, az MCC Vezetőképző Akadémia igazgatója.

A Vezetőképző májusi rendezvényének előadásain és panelbeszélgetéseiben a szakma hazai és nemzetközi krémje járja körül a vezetés és a vezetőképzés legaktuálisabb témáit, dilemmáit és trendjeit, de szó esik majd született és kitanult vezetőkről, stratégiai gondolkodásról, valamint tehetséggondozásról is.

Mix alkotja a jó vezetőt

A született vagy a tanult vezetőből lesz jó vezető – adódik a kérdés. Túri Péter szerint egy „mix” szükséges a megoldáshoz. „Nem a vagy-vagyon, hanem az is-isen van a hangsúly. Olyan nincs, hogy valaki ösztönös képességekkel rendelkezik, ezért semmi mást nem kell tennie annak érdekében, hogy jó vezetővé váljon, de ennek ellenkezője is igaz. Olyan sincs, hogy valaki híján van az ösztönös, intuitív képességeknek, de azt szorgalommal pótolni tudja. A kettő együtt kiegészíti egymást. Például, ha valakinek az adottságai kevésbé jók, de minden megtesz a fejlődés érdekében, sokra viheti. És fordítva is igaz: ha valaki nem képzi kellően magát, de ösztönösen jó döntéseket képes hozni, szintén jó vezetővé válhat. A fő üzenet azonban az, hogy a jó vezetést tanulni kell, egy mesterség, ami nem jön magától” – mondta az Indexnek, hozzátéve, hogy szinte valamennyi sikeres vezető rendelkezik a szükséges, veleszületett képességekkel, de ők is sok időt, energiát fektetnek abba, miként tudják az intuíciót struktúrával kiegészíteni.

Az igazgató arról is beszélt: fontos, hogy a jó vezetőt elfogadja a közösség sőt, épp „az termeli ki magából”, de elengedhetetlen az ambíció, vagyis, hogy az illető vágyik a vezetői szerepre.

Vezetőnek születni kell vagy lehet azzá válni? Vezetésre született vagy tanulásra hivatott? Kinevelni vagy »megvenni« a vezetőket? A konferencia nem titkolt célja, hogy válaszokat, de legalábbis újabb értelmezéseket adjon a fenti kérdésekhez, és bővítse a szakemberek, érdeklődők leadership-perspektíváját

– fogalmazott Túri Péter.

Neves előadók

Az első nyitó előadást Itay Talgam izraeli karmester és üzleti tanácsadó tartja, aki a Maestro Leadership Program létrehozója is. A világhírű szakember világszerte kitűnő zenekarokat és együtteseket vezényelt, köztük az Orchestre de Paris-t, a Szentpétervári és az Izraeli Filharmonikusokat, de fellépett a Lipcsei Operaházban is. A második nyitó előadáson Kemény Dénes vízilabdázó, a csapatával háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány osztja meg inspiráló gondolatait a vezetésnek a sportban megjelenő egyedi aspektusairól, felelősségről, döntésről, a motivációról és a fejlesztés fontosságáról.

A Vezetőképző Akadémia a Mathias Corvinus Collegium képzési portfóliójának utolsó, záró eleme, mely a pályájukon elinduló kiválasztott, diplomás fiataloknak nyújt egyedi, máshol nem elérhető, ingyenes, komplex képzést és felkészítést komolyabb feladatok elvégzésére. A képzés elitképzés, mellyel Magyarország minőségi vezetői utánpótlását kívánják jelentősen támogatni. Az intenzív kurzus nem a hagyományos vezetőképző programok logikáját követi, célja, hogy a képzési-módszertani elemek sokszínűsége révén építse a tudást és a személyiséget, miközben végig a gyakorlatra és a tapasztalati tanulásra koncentrál – közölte az MCC.