Korszakváltás a magyar statisztika világában, 13 év után leköszön a KSH elnöke

Az Indexhez eljutott információk alapján csütörtök délután nagy bejelentést tesz a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), saját kérésére nyugdíjba vonul a szervezet jelenlegi elnöke, Vukovich Gabriella, helyét pedig a jelenlegi Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettes, Kincses Áron veszi át.

Vezetése alatt a KSH tovább erősítette szerepét mint a magyar gazdaság és társadalom legfontosabb adatait szolgáltató intézmény. A leköszönő elnök vezetésével a KSH adatai nem csak a magyar kormányzat, hanem a nemzetközi szervezetek, gazdasági elemzők és a nagyközönség számára is nélkülözhetetlenek voltak.

Irányítása mellett a KSH különös hangsúlyt fektetett a digitális átalakulásra és az adatokhoz való hozzáférés könnyítésére, az adatbiztonságra és az adatvédelmi szabályok betartására. A hivatal élén töltött közel 13 éve alatt Vukovich Gabriella kétségtelenül a KSH emblematikus alakjává vált, azonban most az elnökhelyettesi pozícióból előlépve Kincses Áronnak adatik meg a lehetőség, hogy folytassa elődje munkáját.

A hivatal jövőbeni vezetője, Kincses Áron eddig mint a hivatal Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettese számos fontos feladatot látott el. Szakmai körökben elismert szakemberként meghatározó szerepet játszott a hivatal munkájában, jól ismeri a KSH belső működését és prioritásait.





Ismert név a statisztika világában

Kincses Áron hosszú és meghatározó utat járt be a tudomány és a statisztika világában. A Debreceni Egyetem matematika-fizika szakán végzett 2010-ben, majd tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskolájának földrajz-meteorológia doktori programján folytatta, ahol 2010-ben PhD-fokoztatot szerzett. 2023-ban a Magyar Tudományos Akadémia doktorává avatták.

Karrierjét a KSH-nál statisztikusként kezdte 2000-ben, majd osztályvezetőként folytatta 2011-től. 2014-től a KSH Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai főosztályának főosztályvezető-helyettese volt, míg 2017-ben elnökhelyettesként folytatta pályafutását a hivatalnál. Mindemellett a Miskolci Egyetem Világ és Regionális Gazdaságtan Intézetében is tevékenykedett 2020 óta mint egyetemi docens.

Számos szakmai tisztséget töltött be pályafutása során. Tagja volt többek között az Európai Bizottság antidiszkriminációval, egyenlőséggel és sokféleséggel foglalkozó munkacsoportjának, a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának, valamint az ENSZ Praia City Groupnak.

Kincses Áron többször is elismerésben részesült munkájáért. Többször is elnyerte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, emellett Bolyai Emléklapot is átvehetett 2016-ban és 2021-ben. 2015-ben elnöki dicsérettel, 2014-ben Fényes Elek-díjjal tüntették ki.