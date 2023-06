Logikus, hogy hamarosan lehet egy 4-5 százalékos nyugdíjkorrekció

Ha 2023-ban a becsültnél magasabb lesz az infláció, akkor – az előző évekhez hasonlóan – nyugdíjkorrekciót hajt végre a kormány – válaszolta Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára Varga Mihály miniszter nevében Komjáthi Imre MSZP-képviselő kérdésére.

Kiderült az is, hogy a kormány figyeli az évközi adatokat, és ha a becsültnél magasabb lesz az éves várható infláció mértéke, – januárra visszamenőleg – jöhet a nyugdíjkorrekció.



Idén januárban 15 százalékkal emelték a nyugdíjakat, mert a kormány szerint ekkora lesz idén az éves infláció. Ez az előrejelzés került be a költségvetési törvénybe és az új konvergenciaprogramba is. Ezt a mértéket a nyugdíjasszervezetek és az összes érintett nyugdíjas is kicsit kétkedve fogadta, mivel a nyugdíjasokat is alapvetően érintő infláció 26 százalék fölött volt az év első három hónapjában. Vagyis a 15 százalékos januári emelés – még ha ideszámítjuk a februárban kézhez kapott 13. havi nyugellátást is – nem képes ellensúlyozni a nyugdíjasokat érintő inflációt.



Farkas András nyugdijguru.hu portál alapítója, nyugdíjszakértő korábban az InfoRádióban azt mondta, mivel az áremelkedés mértéke a szakértői konszenzus szerint elérheti a 19, de akár a 20 százalékot is éves szinten, tehát a 15 százalékos januári emelést korrigálni kell majd néhány százalékos mértékben. Hozzátette:

a korrekció körülbelül 4-5 százalék mértékű lehet, de előfordulhat, hogy két részletre elosztják, nyár közepén és novemberben is emelhetnek.

Tavaly júliusban, tavalyelőtt pedig júniusban volt évközi rendkívüli korrekció, és a nyugdíjtörvény egy novemberi újabb felülvizsgálatot is előír, ha még az esetleges időközi korrekcióval együtt sem érné el az emelés az infláció mértékét, akkor visszamenőlegesen, január 1-jétől kell újabb plusz pénzt számolni és utalni - úgy ahogy arról szerdán Tállai András államtitkár is beszélt.

Az Index által megkérdezett elemző is arra számít, hogy a korrekció mértéke négy-öt százalék lehet.

A héten benyújtott jövő évi költségvetési tervezetből kiderül, hogy jövőre is tervez az Orbán-kormány 13. havi nyugdíjat, ennek összege 449 milliárd forint lehet, és a költségvetés tartalmaz egy 20,5 milliárd forintos nyugdíjprémium tervezetet is.



2024-ben egyébként 6542 milliárd forint lesz a nyugellátásokra jutó összeg; ez 392 milliárd forinttal több, mint idén. A legfontosabb azonban az, hogy

jövő év elején a kormány 6 százalékos nyugdíjemeléssel számol.

(Borítókép: Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / Getty Images)