Pokoli üzleteket kötött a magyar italóriás

A belföldi értékesítésben is szintet lépett a Hell Energy, az exportpozíciók megerősítése azonban még látványosabb volt tavaly az energiaital-gyártó cégcsoport számára. Az unión belül dübörög a román, a bolgár és a görög piac, az EU-n kívül pedig már Indiában is fajsúlyos tényező a cég. A turbulens gazdasági helyzetben azonban a kiadások is úgy megugrottak, hogy az izmos árbevétel-növekedés nem húzhatta magával a profitot.