Kudarcra van ítélve az Erasmus-ösztöndíjak ügye?

A magyar kormány május második felében törvénytervezetek formájában két ajánlatot is küldött Brüsszelnek, ám a Szabad Európa értesülései szerint egyik sem üti meg azt a szintet, amely alapján tovább lehetne lépni a jogállami feltételességi eljárásban.

A lap úgy tudja, hogy az ez előtti, márciusi javaslatok egy zöldtől a mélyvörösig terjedő színskálán sötétnarancs értékelést kaptak, ami szinte egyenlő a teljes elutasítással. A május végi csomag a sárga és a sötétnarancs színskála között mozoghat majd.

Az álláspontok továbbra is a vagyonnyilatkozatok terén állnak a legtávolabb egymástól, és a legújabb magyar javaslatok sem hoztak érdemi előremozdulást. Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy a független Integritás Hatóság (IH) ellenőrizze a magas rangú politikusok és köztisztviselők vagyonnyilatkozatának valódiságát. A Szabad Európa szerint az IH jogköreinek megerősítésében van is meg nincs is előrelépés, így ez a kérdés is nyitva marad.

Vészesen közeleg a határidő

Az egyik legnagyobb probléma emellett – a lejáró határidők miatt – a közérdekű alapítványi modellben működő egyetemek helyzete. A kormány május második felében megtette ellenajánlatát a bizottság márciusi javaslatára, de a lap szerint ez nem lesz elég a vita lezárásához. A ajánlatnak ugyanis van egy komoly hiányossága: hallgat arról, hogy a jelentkezőknek milyen világos kritériumoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy kuratóriumi tagok lehessenek. A tagok kuratóriumokba történő kooptálásának ügye sincs megoldva, de emellett számos nyitott kérdés maradt még.

A megállapodás tehát messze van még, ugyanakkor a jelen állás szerint július 18-ig hozzák meg a végleges döntéseket a szeptemberben induló új Erasmus-ösztöndíjakról. Eddig az időpontig a kormánynak be kell terjesztenie egy végleges verziót, amelynek kiértékelésére a bizottságnak elvileg két hónapja, az eljárásban hozott tiltó döntés feloldására pedig a tanácsnak újabb egy hónapja van.

Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztos korábban közölte, hogy ha a kormány nem cselekszik gyorsan, az alapítványi rendszerben működő egyetemek diákjai lemaradhatnak az Erasmus-ösztöndíjakról. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter májusban azt nyilatkozta, hogy a felek között még értelmezési kérdések állnak fenn. A Szabad Európa beszámolja szerint Brüsszelben furcsállják, hogy kormányzatnak több hónapra volt szüksége ahhoz, hogy írásos formában egyáltalán kérdéseket tegyen fel.

(Borítókép: Omar Havana / Getty Images)