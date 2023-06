Valahol mérgében felszisszen egy kóla: Magyarországra jön a nagy rivális, a Pepsi

A magyar piacra szánt Pepsi palackozása jelenleg Ausztriában, Csehországban és Romániában zajlik. A Pepsi azonban lépett egy nagyot, és Magyarországra, egész pontosan Szentkirályra telepíti át a magyar piacra szánt üdítők palackozását. Ezt Balogh Levente meg is erősítette a Világgazdaságnak.

A vállalat célja, hogy a magyarországi gyártás révén spóroljanak a szállítási költségeken, valamint csökkentsék az úthasználatot, így környezetbarátabbá téve a termelést.

A PepsiCo magyarországi érdekeltségeit 2018-ban szerezte meg a Central Europe Mineral Water Holding (CEMW), melynek Balogh Levente meghatározó kisebbségi tulajdonosa és egyben elnöke. Az új PET-palackozó gépsor már alkalmas a Pepsi-termékek töltésére, de további beruházásokra van szükség, például víztisztító bázist és szirupkonyhát is létre kell hozniuk.

Visszaköltözött a Pepsi

Az új palackozó gépsor 20-30 százalékkal drágább volt, mint egy kizárólag ásványvíz töltésére alkalmas berendezés, de a cég a hosszú távú haszon reményében döntött a beruházás mellett – mondta Balogh Levente a gazdasági portálnak. Emlékeztetett arra, hogy 2015-ben

A Pepsi gyártása 2015-ben külföldre került a Soroksári útról, és most, csaknem egy évtizeddel később, Magyarországra költözhet vissza.

– emlékeztetett a Szentkirályi alapítója. A Mattoni 1873 elnöke, Alessandro Pasquale is kiemelte a Pepsi hazahozatalának fontosságát. Balogh Levente hozzátette, hogy gyerekkorában álmodozott arról, hogy nagy külföldi márkák, mint a Pepsi jogait birtokolja, és most ez a valóságban is megvalósul. Meggyőződése, hogy brandet csak a világ legjobb technológiájával lehet építeni, ami most szerinte megvalósulhat.

