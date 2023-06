Mindenkit érintő változás jöhet az ingatlanpiacon, érkezhetnek az új hitelek

A közleményük szerint a Növekedési Hitelprogramban (NHP) folyósított zöld hitelek igénylésének lehetősége egy éve véget ért, de bizonyos bankok továbbra is kínálnak kedvező feltételek mellett piaci zöld hiteleket. Rámutattak arra, hogy Magyarországon továbbra is nagy számban találhatók rossz energetikai besorolású ingatlanok, ezért egyre sürgetőbb a lakásállomány zöldítése.

Ingatlankeresésnél egyre fontosabb az érdeklődők számára, hogy milyen energetikai jellemzőkkel rendelkezik az adott ingatlan, mekkora befektetést jelentene egy nagyobb felújítás.

Majd arra is kitérek, újdonság, hogy idén áprilisától a piaci zöld hitelek már elérhetőek Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel formájában is, továbbá a hitelcélok kibővítésével már nemcsak új lakás építésére, hanem használt ingatlan korszerűsítésére is igényelhető ez a kölcsöntípus.

A zöld hitelcélt energetikai tanúsítvány készítésével kell igazolni, amelynek díját például fogyasztóbarát hitel esetében a bank átvállalja.

A zöld hitelcélok teljesítését a banknak 12 hónapon belül kell leellenőriznie, amit vagy helyszíni szemlével, vagy az elvégzett munkákról készült számlák bekérésével tehet meg.

Fontos még, hogy amennyiben az adós a hitelező bank által megjelölt határidőn belül nem teljesíti az egyedi szerződésben vállalt zöld hitelcélt, a bank a folyósítási díjat, a Hiteles Energetikai Tanúsítvány (HET) átvállalt költségét, valamint a zöld hitelcélhoz kapcsolódóan átvállalt további díjakat és költségeket visszamenőlegesen érvényesítheti – foglalta össze a Duna House, amit az MTI közölt.

A jegybank is megerősítette: elesett az ingatlanpiac

Az európai országok többségéhez hasonlóan a magyarországi lakáspiacon is fordulat következett be tavalyi év második felében. A tavalyi negyedik negyedévben az adásvételek száma jelentősen mérséklődött az előző évhez képest, míg a lakásárak enyhén csökkentek az előző negyedévhez viszonyítva. A túlárazottság hiába csökken, a többség számára csak álom egy fővárosi ingatlan állami támogatás nélkül – ahogy azt korábban már megírtuk.

2022 második felében a gazdasági kilátások bizonytalansága, az infláció emelkedése, valamint a monetáris kondíciók szigorodása a lakáspiaci ciklus fordulópontját eredményezte. A fordulat mind az adásvételek számában, mind a lakásárak csökkenésében tetten érhető volt. 2023-ban a magas inflációs környezet miatt a háztartások reál értelemben vett rendelkezésre álló jövedelmének mérséklődése várható (az infláció magasabb lehet, mint a bérnövekedés, vagyis csökken a fizetés vásárlóértéke), ami miatt fennmaradhat az alacsony kereslet, tovább hűtve a lakáspiacot – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakáspiaci jelentéséből.

A 2014 ÓTA TARTÓSAN EMELKEDŐ LAKÁSÁRAK 2022 HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN 1,6 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTEK AZ ELŐZŐ NEGYEDÉVHEZ KÉPEST, AMIT A NEGYEDIK NEGYEDÉVBEN ORSZÁGOS ÁTLAGBAN 3,6 SZÁZALÉKOS MÉRSÉKLŐDÉS KÖVETETT.

Ezzel 2022 végére az éves lakásár-dinamika 10,6 százalékra lassult. Területi alapon az árak csökkenése heterogén képet mutat, ami a Budapest és vidék közötti árolló további nyílását eredményezte. Negyedéves alapon a fővárosban 1,1 százalék, a vidéki városokban 2,9 százalék, a községekben pedig 6,6 százalék volt a lakásárak csökkenése 2022 negyedik negyedévében. A mérséklődő lakásárak, valamint a bérek nominális növekedése, illetve a továbbra is feszes munkaerőpiac következtében összességében enyhült a lakásárak fundamentumokhoz viszonyított felülértékeltsége.

Európában 2022 második felétől egyre több országban már a lakásárak mérséklődése volt megfigyelhető. A régióra jellemző folyamatokba a hazai trendek mind a lakástranzakciók, mind az árak alakulása tekintetében beleillenek.

