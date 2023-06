Éles lőszerrel töltik meg a kormányzati csodafegyvert

A munkacsoport a megvalósításba bevonták a kötelezően csatlakozó kiskereskedelmi láncokat, illetve a kereskedőket tömörítő szakmai érdekszövetségeket is. Ennek keretében kedden, az Agrárminisztérium épületében a rendszerbe történő adatszolgáltatás menetéről, a rendszer indulás előtti teszteléséről, illetve a további fejlesztési irányokról egyeztettek a munkacsoport és a kiskereskedelmi láncok képviselői.

A kiskereskedelmi cégek képviselői kifejezték: mindenben támogatják a rendszer elindulását és megkezdik a teszteléshez szükséges adatok feltöltését, annak érdekében, hogy a terv szerint, július 1-jén valóban elrajtolhasson a rendszer.

Mindenki egyért

Emlékezhetünk, március 23-án jelentette be a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM), hogy a kormány támogatja Rigó Csaba Balázs, GVH-elnök versenypártolási, illetve az inflációt csökkentő javaslatát, és nemzetközi példák alapján online árfigyelő adatbázist hoznak létre. A mielőbbi megvalósítás érdekében pedig a GFM és a GVH közös munkacsoportot hozott létre, amelyhez áprilisban az Igazságügyi Minisztérium is csatlakozott, de a tevékenységükben részt vesz az Agrárminisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal is.

A résztvevők azt várják, hogy a lakosság, a vásárlók számára elérhetővé váljon egy olyan adatbázis, mely lehetővé teszi számukra a fogyasztói árak átlátható összehasonlítását.

Az árfigyelő adatbázis használata így jelentősen erősíti az átláthatóságot, megismerhetővé teszi a különböző árképzési gyakorlatokat, megakadályozza a túlárazást. A szolgáltatás végső soron – a fogyasztók érdekeivel összhangban – hozzájárul a kiskereskedelmi szektorban a piaci verseny fokozásához, összességében pedig elősegíti, hogy az év végére egy számjegyűre mérséklődjön az infláció.

Több mint hatvan termékkategória

A GFM május 8-án jelentette be, hogy a kormány elfogadta a munkacsoport által kialakított keretrendszert. Eszerint július 1-jén indul az online árfigyelő rendszer, amit a versenyhivatal működtet majd. Az adatbázis kezdetben több mint 60 termékkategóriában szereplő élelmiszer árát fogja tartalmazni, többek közt:

sertéscomb,

fehér kenyér,

1,5 százalékos ESL tej,

trappista tömbsajt,

lédig idared alma,

virsli,

margarin,

vaj,

spagetti tészta.

Az intézkedés a legnagyobb kereskedelmi üzletláncokra vonatkozik kötelezően, az árfigyelő rendszerbe ugyanis azok a kereskedők kötelesek adatot szolgáltatni, amelyek nettó éves árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot. Az elektronikus rendszerhez ugyanakkor önkéntesen azok a kereskedők is csatlakozhatnak, amelyekre a kötelező adatszolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik.

(Borítókép: Stiller Ákos / Getty Images)