Lantos Csaba elárulta, mi történt a magyar napenergia-kapacitással

Mivel Magyarország összességében a felhasznált energia 76 százalékát importálja, ezért a kormány legfontosabb feladatának tartja, hogy erősítse Magyarország energiafüggetlenedését, garantálja az ellátás biztonságát, minden nyomás ellenére megőrizze a rezsicsökkentés eredményeit, elérhető szinten tartsa az energiaárakat, ugyanakkor megfeleljen a növekvő energiaigényeknek és a klímapolitikai céloknak is – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter kedden Mezőcsáton, ahol az ország legnagyobb egybefüggő napelemparkját adták át.

A miniszter hangsúlyozta, ahhoz, hogy mindezt elérjék, csökkenteni kell az ország földgázigényét, az energiamixben növelni kell a villamos energia, azon belül is az alternatív forrásokból származó villamos energia arányát, új termelő- és tárolókapacitásokat kell kiépíteni, és meg kell valósítani azokat az infrastruktúra-fejlesztéseket, amelyek a növekvő villamosenergia-igényt kiszolgálják.

A mezőcsáti erőmű évente 372 gigawattóra villamos energiát képes termelni. Ez az energiamennyiség elegendő a kétszázezer lakosú Debrecen félévnyi vagy a mintegy 5700 lakosú Mezőcsát 21 évnyi energiafogyasztásának kielégítésére. Az erőmű üzembe állításával évente akár 130 000 tonnával is csökkenhet az ország szén-dioxid-kibocsátása.

Szükség van Paksra

Lantos Csaba hangsúlyozta, atomenergiára továbbra is szüksége van Magyarországnak, energiafüggetlenségünk egyik meghatározó eleme Paks I., és ezért folytatják Paks II. megvalósítását is. Emellett nem szabad szem elől téveszteni azt sem, hogy az energiaállátás biztonsága, az energiaár, a zöldgazdaság térnyerése egyben a gazdasági versenyképesség kérdései is.

Az energiaügyi miniszter kiemelte, Magyarország energiaellátása biztosított, és megtették azokat az intézkedéseket, amelyek ezt továbbra is garantálják. A naperőműveknek kiemelkedő szerepük van, és egy közelmúltban megjelent elemzés szerint Magyarországon a világon a hatodik, Európában a harmadik legnagyobb a napenergia részaránya a villamosenergia-mixben – mondta a miniszter.

Tavaly 1100 megawatt új naperőművi és napelemes kapacitás épült ki az országban, több, mint korábban bármelyik évben, ma pedig már 4850 megawatt fölött van az összes telepített naperőmű-kapacitás.

Ez több mint kétharmada az ország átlagos elektromosáram-fogyasztásának – hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette, a 2030-ra kitűzött 6000 megawattos célszámot már egy-két éven belül elérhetjük, az eredeti határidőre akár kétszeresen is meghaladhatjuk.

Az energiaügyi miniszter elmondta, tavaly évvégén a magyar villamosenergia-rendszer 50 kilowatt feletti naperőműveinek teljesítőképessége 2525 megawatt volt, a beépített ipari összkapacitás június elsején túllépte a 3000 megawattos értéket, azaz mintegy 500 megawattos a növekedés az elmúlt fél évben.

Lantos Csaba kiemelte, a háztartási méretű, 50 kilowatt alatti naperőműves kategóriában a beépített teljesítőképesség jelenleg 1854 megawatt.

A növekedés itt is dinamikus, az idei fél évben meghaladta a 360 megawattot, emellett áprilisban a háztartási méretű napelemes rendszerek száma meghaladta a 200 ezer darabot. A tavalyi 1100 megawattos bővüléshez képest 2023 első öt hónapjában mintegy 840 megawatt új kapacitás kapcsolódott be a hazai villamosenergia-rendszerbe – jegyezte meg a miniszter.

Az időjárásfüggő energiahordozók rendszerbe illesztéséhez ugyanakkor hálózati rugalmasságra, kiegyenlítő és tárolókapacitásra van szükség, ezért a kormány támogatja a hálózatfejlesztési beruházásokat az ország minden részében, összesen mintegy 160 milliárd forint értékben – mondta Lantos Csaba, amit az MTI összegzett.