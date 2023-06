Megtudtuk, hányan keresnek nettó félmillió forint felett

A teljes munkaidőben foglalkoztatott magyarok 18,2 százaléka, azaz majdnem minden ötödik munkavállaló nettó félmillió forint felett keres – közölte az Index kérésére a legfrissebb márciusi adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez számokban azt jelenti, hogy 580 ezernél is többen vannak azok a magyarok, akik keresetükkel átlépik a nettó félmilliós határt. Azt is megnéztük, hányan vannak a kevésbé szerencsések, akik a hónap végén nettó 200 ezer forintnál is kevesebb összeget visznek haza.