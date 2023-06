Olvad a melegben az inflációs jéghegy

A 21,5 százalékos májusi inflációs adat még mindig magas, de már nagy előrelépés a januári 25,7 százalékos csúcs és az előző havi 24 százalékos értékről. Kedvező fejlemény, hogy a kiemelkedően magas élelmiszer-infláció, amely januárban 44 százalékon tetőzött, májusra 33,5 százalékra mérséklődött. Az infláció mérséklődése meghaladta a korábbi elemzői várakozásokat, amely ezt 22 százalékra tette.

Az infláció hatása a boltokban is érződött, jelentősen visszaesett a kiskereskedelmi forgalom – a tavaly decemberi 4 százalékos mérséklődés után az idei első négy hónapban előbb 4,5, 10,1, majd 13,2, a friss adatközlés szerint pedig 12,6 százalékos a visszaesés.

Egyéves viszonylatban az élelmiszerek ára 33,5 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább:

A termékcsoporton belül a liszt (7,2 százalék) és az étolaj (3,5 százalék) ára nőtt a legkisebb mértékben. A háztartási energia 37,2 százalékkal drágult, ezen belül a vezetékes gáz 49,1, a palackos gáz 47,2, az elektromos energia 27,2 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 19,3, ezen belül a szeszes italoké 25,8 százalékkal nőtt. A tartós fogyasztási cikkekért 8,1, ezen belül az új személygépkocsikért 17,0, a konyha- és egyéb bútorokért 16,1, a fűtő- és főzőberendezésekért 14,5, a szobabútorokért 12,1 százalékkal kellett többet fizetni.

Az inflációs adat és a szintén csütörtökön érkező áprilisi kereskedelmi mérleg adatai – amely márciusban rég nem látott 886 millió euró többletet mutatott – akár komoly kilengéseket okozhatnak a forintárfolyamban.

– világított rá az Indexnek Miró József, az Erste Befektetési Zrt. vezető elemzője.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint a hazai infláció még mindig rendkívül magas akár régiós összevetésben is.

– állapította meg. A szakértő megjegyezte, hogy a megjelölt sávnál alacsonyabb infláció gyengíthetné a forintot, mivel megerősítené az MNB folyamatos kamatvágásának lehetőségét, magasabb infláció esetén viszont némi forinterősödés jöhetne.

A nyaralásra szánt deviza megvétele előtt kiváltképp fontos kérdés a fizetőeszközünk teljesítménye, ha a gyengülésre nagyobb az esély, nem érdemes sokáig várni a váltással. Korábban szakértőkkel vizsgáltuk meg, mikor és hogyan érdemes eurót váltani.

Nagy Márton: Már 2,5 százalékpontos mérséklődés látható

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter közleményben úgy értékelte az adatokat, hogy „a fogyasztói árak mérséklődése egyre dinamikusabb, a kormányzati intézkedések pedig működnek”. Külön hangsúlyozta, az élelmiszerinfláció mértéke az éves alapon mért átlaghoz képest jelentősebben, közel 4,5 százalékponttal csökkent az áprilisi adatokhoz képest, „az adatok visszaigazolták, hogy a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az infláció mérséklődése egyre nagyobb ütemű, az év második felében pedig tovább gyorsul”.

Nagy Márton kiemelte, kormány a háború és az elhibázott szankciók okozta nehéz helyzetben is mindent megtesz azért, hogy megvédje a családokat, a nyugdíjasokat és a munkahelyeket. Az infláció elleni harcot pedig folyamatot erősíti a kiskereskedelemben június 1-én elindult kötelező akciózás, valamint a július 1-én induló online árfigyelő rendszer bevezetése is. „Az intézkedéseknek köszönhetően már most is a vásárlók rendelkezésére áll egy 20 termékből álló akciós árú élelmiszerkosár, míg júliustól kezdődően 60 termékkörre vonatkozóan válnak napi szinten megismerhetővé a legkedvezőbb fogyasztói árak” – zárta közleményét.