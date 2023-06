Kiderült, kik és miből mozgatják igazán az ingatlanpiacot

A vizsgált időszakban a vevőprofil elemzésével az ingatlanközvetítő hálózat megállapította, hogy második helyen a 60–69 évesek állnak, akik 41 milliós középértéken vásároltak ingatlant, míg erre a célra a 18–29 éves korosztály fordította a legkevesebbet, 33 millió forintot.

Ugyanakkor jelezték, az ingatlanok országos átlagára az év első öt hónapjának értékesítései alapján 43,3 millió forint volt.

Az elemzésükben arra is kitértek, hogy nemcsak a vételárban, hanem a vásárolt ingatlan finanszírozásában is jelentős eltérés van a korosztályok között. A legnagyobb arányban a legfiatalabb generáció szorul hitelre, ez a korosztály él leginkább az állami támogatások lehetőségével is.

Az életkor emelkedésével változnak az arányok

A készpénzes finanszírozást 52,6 százalékuk választotta, míg hitellel 24,2, állami támogatással 23,2 százalékuk élt idén. Az életkor emelkedésével megnő a készpénzes vásárlók aránya, ami a negyvenes korosztálynál 77,8 százalék, 70 év fölött pedig már 99 százalék.

Mindezek mellett a generációk abban is különböznek, hogy melyik ingatlantípust preferálják.

A közlemény idézte Soóki-Tóth Gábort, az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetőjét, aki elmondta: a családi ház aránya a legfiatalabb generációnál a legmagasabb (47,9 százalék), a legtöbb téglalakást viszont már a 50–60 év közöttiek vásárolják (45,3 százalék). A panel a 70 évesnél idősebbek között a legkedveltebb (23,6 százalék), míg az új építésű ingatlan a 30–40 év közöttieknél a sláger (8,6 százalék).

Ezenfelül arra is rámutattak, a legfiatalabbak a legnagyobb arányban a nagyvárosokhoz közeli községeket, majd Pest megyét választják. A 30-40 év közöttieknél az első helyen a külső pesti kerületek állnak, akárcsak a 40–50 év közöttieknél és a 60–70 éves korcsoportban is.

A nyugdíj előtt állók nagy része a belvárosban vásárol ingatlant, csakúgy, mint a 70 év felettiek, akik a belvárost és a budai kerületeket preferálják.

A 2000-ben alapított Otthon Centrum csaknem 190 irodával és teljes országos lefedettségével rendelkező ingatlanközvetítő hálózat. Az Otthon Centrum a Biggeorge Holding része, amelynek tagjai többek között az ingatlanfejlesztés, ingatlan-alapkezelés és az ingatlanfinanszírozás területén végzik több éve a tevékenységüket – összegezte az MTI.