Kobale Lilla, a hajosutak.com portál tulajdonosa szerint vannak olyan hetek, sőt hónapok, amikor négyszer annyi foglalást rögzítenek, mint a korábbi rekordévekben. A magyar utasok zömében kétszemélyes, 7-10 napos földközi-tengeri utazásra fizetnek be, átlagosan nagyjából 2000 euró (kb. 775 ezer forint) értékben, de a piacon vannak ennél jóval drágább utak is.

Kobale Lilla szerint korábban elsősorban az idősebbek választották ezt a fajta nyaralási formát, de mostanra a fiatalok körében is egyre népszerűbb.

Hozzáfűzte, mindenkit meglepett az, hogy a koronavírus-járvány után ennyire hamar feltámadt a piac, és megnőtt az érdeklődés a hajós nyaralások iránt. A legtöbben Triesztbe és Velencébe érkeznek, ahonnan a görög vizek és Törökország felé mennek a hajók.

A másik alternatíva Genova, ahonnan a többi olasz városba, vagy Spanyolországba, Portugáliába mennek a tengerjárók. A hagyományos oda-vissza utak mellett gyakoriak a tört utak is, amelyeknél a hajó nem oda érkezik vissza, ahonnan indult – mondta Kobale Lilla a Világgazdaságnak.

Tengerre, magyar!

Kobale Lilla szerint a folyami hajózás idehaza – a tengeri utakkal ellentétben – egyáltalán nem népszerű. Úgy látja, ennek egyik oka, hogy budapesti beszállással nem indulnak utak, a másik pedig az, hogy például a Dunán is ugyanolyan drága egy-egy ilyen nyaralás, mint a tengeren.

Elmondása szerint a tengeri utaknál júliusban és augusztusban van a főszezon, akkor a legkedvezőbb árú és fekvésű kabinok hamar elfogynak, bár így is előfordulnak last minute akciók és más kedvezmények, amikor akár feleannyiért is lehet foglalni. A hajós utakra azonban az online foglalás kevésbé jellemző, mert nagyon bonyolult a foglalási rendszer, és rutin kell a legkedvezőbb ajánlatok megtalálásához, így ebben a szegmensben az utazási irodák még mindig megkerülhetetlenek.