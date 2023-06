Ilyen áron robban be a boltokba a magyar mézédes

Hétvégétől már elérhető a hazai dinnye a boltokban, piacokon, július elejétől pedig tovább bővül a kínálat. A termelők jó minőségre számítanak, a fajtaválaszték és a termelési technológia terén jelentős előrelépések történtek. A hazai dinnyetermelők a termésmennyiséggel, és -minőséggel is elégedettek, és azt is elmondták milyen áron kaphatunk magyar dinnyét.

Már e hétvégétől kisebb mennyiségben a boltok polcaira kerül a magyar dinnye, majd július első hetétől várható nagyobb mennyiségben lesz elérhető. Először a déli országrészből, Békés, Tolna, Baranya térségéből, majd a hevesi régióból kerül a dinnye a fogyasztókhoz, később, július végétől Szabolcs-Szatmár-Beregből – és kedvező időjárás esetén szeptember közepéig-végéig elérhető lesz – hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete (MDE), illetve a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet szerdai közös dinnye szezonnyitó sajtótájékoztatóján.

Technológiaváltás

Az elmúlt években jelentősen változott a dinnyetermelés helyzete. Míg a korábban konzervatív technológiával zajlott a termesztés, mára – a megelőző évtizedekhez képest – körülbelül feleakkora területen, de hasonló mennyiségben termelnek dinnyét. Mindemellett idén elindult a termőterület növekedése, a tavalyi 2600-hoz képest 2900 hektáron termelnek dinnyét Magyarországon.

A szakemberek mintegy 140-160 ezer tonna termésre számítanak idén, amiből mintegy 15 ezer tonna a sárgadinnye, a többi görögdinnye.

A mennyiség valamelyest változhat az időjárás függvényében, de minden körülmény adott ahhoz, hogy minőségi, ízletes termés legyen az idei.

A termőterület növekedése azért is nagy szó, mert azok mérete általában stagnál, vagy csökken, így egyre kisebb területen kell ugyanannyi, vagy nagyobb mennyiségű dinnyét termeszteni. Ennek eléréséhez pedig a hatékonyságnövelés a kulcs – mutatott rá Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke.

A magyar dinnyetermelők az elmúlt években egyre inkább veszítettek exportpiacaikból, melyeket spanyolok, olaszok és görögök szereztek meg. Ez is arra ösztönözte a hazai termelőket, hogy technológiában és fajtákban váltsanak. A termelés korszerűsítése érdekében a kamara és a vetőmag-forgalmazó cégek tanulmányutakat szerveztek a versenytárs országokba is. Ennek hozadékaként is észlelhető volt a hazai termőterület csökkenésének lassulása, a korszerűtlen, konstans dinnyefajták helyét pedig átvették az oltott és hibrid dinnyék, melyek aránya mára elérte a teljes dinnye termőterület 95 százalékát. Azaz a magyarországi fajtahasználat nemzetközi szinten is versenyképessé vált, továbbá megjelent a fólia alatti termelés, amivel előrébb hozható a szezonkezdet. A görögdinnye-termesztésünk 2-3 százaléka, míg a sárgadinnye-termesztésünk már több mint 20 százaléka fóliás termelésből származik. Összességében elmondható, hogy

a termelés jóval hatékonyabb lett, és betegség-ellenállóbb fajták vették át a régiek helyét. A termésátlagok, a termésbiztonság növekedett, ugyanakkor a megszokott finom íz megmaradt, sőt, növekedett a minőség.

A hazai klíma kifejezetten előnyös a dinnyetermesztésnek annak ellenére, hogy a termelés északi határán fekszünk. A nappali és az éjszakai hőmérséklet-ingadozások miatt a termés sav-cukor tartalma kiegyenlített, a kialakult íz- és aromaanyagoknak köszönhetően a hazai termesztésű dinnyék sokkal ízletesebbek, mint a déli országok édes, de savszegény dinnyéi.

Ugyanakkor a klímaváltozás költségnövelő tényező a termelők számára – mutatott rá Apáti Ferenc. „Ha védekezünk ellene azért – hiszen az ehhez szükséges technológia drága – ha pedig nem, akkor azért. Borzasztóan nehéz olcsón termelni a klímaváltozás oldaláról, épp ezért elengedhetetlen a technológiai beruházás” – tette hozzá a FruitVeB elnöke.

Ismét külföldön hódítana a magyar dinnye

A NAK és a MDE még 2018-ban kötött együttműködési megállapodást, többek között a magyar dinnye piaci pozícióinak javítása érdekében. Majd 2019-ben a kamara kertészeti és beszállítóipari osztályán belül megalakult a dinnye munkacsoport. A beáramló import csökkentése érdekében az elmúlt években sikeresen működtünk együtt az áruházláncokkal, segítve a harmonizációt a termelők és a kereskedelmi láncok között. A termelői szemléletváltásnak köszönhetően – amiben nagy szerepe volt az egyesületnek – változások történtek a válogatásban és a szállításban is, ezáltal homogénebb, exportképesebb lett az áru – mondta Győrffy Balázs, a NAK elnöke.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy volt időszak, amikor Magyarország számított a világ harmadik legnagyobb dinnyeexportőrének. A mostani piacvesztés okaként pedig azt jelölték meg, hogy a hazai termelők nem jól mérték fel a piacot, például későn észlelték a kistestű dinnyék iránt megugrott keresletet, és túlságosan ragaszkodtak a nagytesűekhez.

Nagy szükség lenne arra, hogy a hazai termés egy része kivitelre kerüljön, épp ezért butaságot követünk el, ha nem használjuk ki a kereslet jelenlegi magasabb szintjét, és és nem lépünk be határozottan az exportpiacokra a jó minőségű és ízű magyar dinnyével.

Az idei évben növekedésnek indult a hazai termesztőterület, újból remény van az elveszett exportpiacok visszaszerzésére, amelyre már tavaly is igény mutatkozott a külföldi importőrök részéről. Várhatóan az idén megtermelt dinnye harmada kerül exportra, legnagyobb része a lengyel, a cseh, a szlovák és a német piacra.

Amikor a kisebb több

Magyarországon átlagosan 10 kilogramm fejenként a dinnyefogyasztás; melegebb nyarakon több, hűvösebbeken kevesebb fogy. A sárgadinnye-fogyasztás növekszik, 1,5-2 kilogramm, de még mindig kevesebb a nyugati országokénál. A fogyasztói szokások folyamatosan változnak, egyre erősebb a kereslet a kisebb, 4-6 kilós, valamint a magszegény görögdinnyék iránt. Illetve a sötét csíkos, 4-8 kilós dinnyéket is keresik, ezek nagy részét áruházláncokban értékesítik. Csökkent az óriás dinnyék aránya, de az „útszéli” és zöldségeseknél való árusításban még van rá kereslet, szeletelt formában.

Sárgadinnyéből hazánkban a Kantalup és a Gália típus a legkedveltebb. A hazai sárgadinnyetermelés koncentrálódik, a legnagyobb mennyiséget Bács-Kiskun vármegyében termelik. A sárgadinnyében nagy lehetőségek vannak, nagy rá a kereslet, ugyanakkor a termelés kockázata is magasabb. Az áruházláncok jelezték a termelők felé a sárgadinnye iránti megnövekedett keresletet, ezért azon dolgoznak, hogy ezen a területen is hasonló fejlődést tudjanak elérni, mint a görögdinnye esetében.

Milyen áron juthatunk magyar dinnyéhez?

Az utóbbi 2-3 évben a hektáronkénti termelési költségek 50 százalékkal emelkedtek, míg az 5 évvel ezelőtti szinthez képest 80 százalékkal, de egyes fajták esetében akár duplázódtak is a költségek – mondta Apáti Ferenc. Szintén költségnövelő tényező a termelők életében a munkabérek emelkedése, mindezek ellenére a FruitVeB elnöke szerint „a teljes zöldség–gyümölcs ágazatot figyelembe véve az elmúlt 3-5 évben a termelői árak emelkedése elmaradt a fogyasztói árak bővülésétől”.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) legfrissebb, zöldség–gyümölcsre vonatkozó agrárpiaci jelentése szerint a sárga húsú sárgadinnye bruttó termelői ára az idei 24. héten 800 forint volt kilogrammonként, az azt megelőző héten mért kilogrammonkénti 1000 forinthoz képest, ám mintegy 60 százalékkal magasabb a tavalyi (2022) 24. hetén mért 500 forintos kilogrammonkénti árnál.

A Görögországból és Marokkóból származó csíkos héjú, magvas, hosszúkás görögdinnye egyaránt 330 forint/kilogramm heti átlagáron szerepelt a választékban, ami 10 forinttal volt magasabb, mint az egy évvel azelőtti, ugyanezen típusú, görögországi import görögdinnye ára. Göcző Mátyás, az MDE elnöke rámutatott: a belföldi árak átlagosan némiképp magasabbak, mint az import, de összességében 300-350 forintos kilogrammonkénti kiindulási árat említett a magyar görögdinnyével kapcsolatban, aminek későbbi alakulását a keresleti-kínálat határozhatja majd meg.

Fotó: NAK / Lévai Zsolt Göcző Mátyás

Tévednek, akik a termelőket okolják a zöldségek–gyümölcsök magasabb áráért, hiszen a termelők nem árképzők, azt a kereskedelmi szektor lövi, az árakat pedig leginkább a kereslet-kínálat egyensúlya mozgatja

– hangsúlyozta Apáti Ferenc.

Jól jön a kánikulában egy szelet dinnye

A dinnye több mint 90 százaléka víz, így fogyasztása jelentős segítség a folyadék pótlásában. A sárgadinnye kiváló karotin és C-vitamin forrás, a görögdinnyében a citrullinnak és a likopinnek tulajdonítható az egészségmegóvó szerep. A görögdinnyében jelenlévő likopin az emberi szervezet számára közvetlenül hasznosítható, antioxidáns hatású. Különféle érrendszeri betegségek, szívroham, valamint rákbetegségek kialakulásának megelőzésében is szerepe lehet, de az UV-sugárzás elleni védelemben is. A sárgadinnye gyógyhatásai közül a bőrbetegségek, meghűléses betegségek enyhítésében játszott szerepe mellett említést érdemel a jó emésztést, a kedvező gyomor-és bélműködést segítő, valamint vesetisztító hatása.

A dinnyék, különösen a sárgadinnye kedvező táplálkozás-élettani hatású makroelemek, ionok kiváló forrásai is. A sárga- és görögdinnye kalcium, vas, magnézium, és kálium vonatkozásában is felülmúlja az alma értékeit. Érdekesség, hogy a dinnye magja az összes értékes esszenciális aminosavat tartalmazza, bővelkedik vasban, cinkben, kalciumban és B-vitaminokban; ahhoz, hogy jótékony hatásait kifejtse, alaposan össze kell rágni.

(Borítókép: NAK / Lévai Zsolt)