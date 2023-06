Armageddon tábornok elveszett, Putyin kezében Prigozsin élete

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) most biztosan mindenkit kihallgat, és mindent kivizsgál – mondta az Indexnek Bendarzsevszkij Anton. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek most egyedül arra van szüksége, hogy a lehető legnagyobb erőt mutasson.

Konkrétumokat még korai kijelenteni, de a lázadásnak biztosan lesznek következményei – fogalmazott az Indexnek Bendarzsevszkij Anton, aki úgy véli, még kialakulóban van, hogy kiket tartóztatnak majd le a Wagner-lázadás miatt, illetve az is, hogyan alakul majd a tisztogatás.

ABBAN MINDEN SZAKÉRTŐ EGYETÉRT, HOGY KOMOLY RETORZIÓK KÖVETKEZNEK.

Ugyanakkor Bendarzsevszkij Anton szerint Szergej Szurovikin orosz tábornok pozíciója még kérdéses, hiszen kifejezetten népszerű a katonák körében, viszont az is egyértelmű, nagyon jó kapcsolatot ápolt Prigozsinnal és az alatta szolgáló tábornokokkal is.

Az FSZB most biztosan mindenkit kihallgat

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint ilyen puccskísérlet után alapfeladata minden titkosszolgálatnak, hogy feltérképezze, egyes személyek pontosan miről mennyit tudtak. Szurovikin eltűnése mögött akár ez a vizsgálat is állhat. Az biztos, hogy Armageddon tábornokról a hírek szerint még a családja sem tud most semmit. Bendarzsevszkij Anton úgy véli, ennek ellenére még korai kijelenteni a letartóztatását.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) most biztosan mindenkit kihallgat, és mindent kivizsgál. Furcsa lenne, ha ezeket nem végeznék el. Abban teljesen biztos vagyok, komoly lépések következnek. Putyin előtt nincs más lehetőség, most olyan vezetőnek mutatkozott – nemcsak a világ előtt, hanem a lakossága előtt is –, aki nem ura a helyzetnek, és nemcsak hogy nem látta előre, nem is kontrollálta az eseményeket. Rendkívül megalázó és szokatlan helyzetbe került

– fogalmazott. Bendarzsevszkij Anton azt is hozzátette, az orosz elnök számára az egyetlen lehetőség, hogy bekeményít. Így fenn tudja tartani hatalmát, és nem veszélyezteti rendszerét. „Fel kell mutatnia: a kontroll nála van. Bizonyítani kell, hogy irányítja az eseményeket, és következményei vannak, ha valaki szembefordul vele. Keménységet kell mutatnia, és az elmúlt napokban pontosan ezt látom. Többet mutatkozik a lakossággal, és mindennap szerepel” – összegezte.

PEDIG Putyin ÉVEK ÓTA NEM VOLT Az orosz LAKOSSÁG KÖZELÉBEN.

Ugyanis korábban nagy törést okozott nála a koronavírus-járvány, féltette az egészségét. Az Oeconomus igazgatója szerint ezért is nagy dolog, hogy rászánta magát az emberekkel való találkozásra.

Emlékezetes, az ukrán ellentámadás kezdetén Putyin még a katonai bloggerekkel is tárgyalt, beszélgetett. „Úgy tudósítottak az ellentámadásról, hogy a találkozóra készülve két hetet karanténban voltak. Ezzel szemben most hirtelen kiment a lakosság közé, és sztárként, illetve emberközeli vezetőként lekezelt mindenkivel. Szüksége van most erre, mutatni kell, hogy erős vezető, és közel áll az emberekhez. Ellentétben azzal, amit Prigozsin állított, miszerint ott ül a bunkerben, és nem érdekli semmi” – húzta alá.

BENDARZSEVSZKIJ AZT IS HOZZÁTETTE: A WAGNER-CSOPORT FELTEHETŐEN A KORÁBBAN ISMERT KERETRENDSZERBEN MEGSZŰNIK, DE MAGA A BRAND LEHET, HOGY MEGMARAD.

A koordináció és a vezetés egyértelműen az orosz védelmi minisztérium alá tartozik majd. „Inkább az lesz a kérdés, hogy a Wagner-csoport külföldi műveleteivel mi lesz. Hiszen része volt a védelmi politikájuknak, hogy legyenek olyan szürke zónában mozgó struktúrák, amelyek segítségével az orosz állam hatást gyakorolhat bizonyos térségekre, úgy mint a Közép-afrikai Köztársaság, Mali vagy Szíria. Itt nagyjából 6000-8000 katonáról beszélhetünk”.

Mi lesz Prigozsinnal?

Bendarzsevszkij Anton szerint Prigozsin az alkudozáskor feltehetően kapott az életére vonatkozó garanciát. Szigorúan megegyezhettek abban, mit szabad és mit tilos tennie. „Szinte biztosan leszögezték, hogy nem szerepelhet nyilvánosan. Úgy vélem, ha hallani is fogunk róla, akkor sem bírálja már Moszkvát. Viszont ha ezeket nem tartja be, akkor komoly kockázatokat látok az életére vonatkozóan” – összegezte, majd kiemelte:

a biztonsága csak azon múlik, hogy Putyin betartja-e a szavát.

Prigozsin birodalma biztosan összedől. Mint ismert, korábban éttermeket üzemeltetett, majd az elnöki adminisztráció és a hadsereg élelmezését irányította. Érdekesség, hogy Putyin néhány napja nyilvánossá is tette a bevételeit. „Ez meglepő volt, az orosz elnök azt mondta, hogy eddig 89 milliárd dollárt költöttek a Wagner-csoportra, és legalább 80 milliárd rubelt keresett Prigozsin a hadsereg élelmezésén, ez nagyjából egymilliárd dollárt jelent. Prigozsin rengeteg pénzt keresett, de most mindent elvettek tőle. Számára a pénzcsapokat elzárták, ez biztos” – húzta alá.

Armageddon tábornok még orosz mércével is brutális

Mint arról beszámoltunk, egy orosz médiaértesülések szerint Szergej Szurovikin vezérezredest – aki az orosz hadsereg második számú parancsnoka – letartóztatták, de hivatalosan még nem erősítették meg a híreszteléseket. A The Moscow Timesnak nyilatkozó, az orosz védelmi minisztériumhoz közel álló forrás szerint Szurkovikin segítette a Wagner-csoport lázadását. Orosz katonai bloggerek korábban pletykákat tettek közzé Szurovikin letartóztatásáról, akit azonban szombat óta nem láttak.

A Reuters hírügynökség három amerikai tisztviselőt idézett, akik szerint Armageddon tábornok szimpatizál a Wagner-csoport lázadásával. Az azonban nem világos – jegyzi meg az orosz Danas hírportál –, hogy Szurovikin aktívan támogatta-e a lázadást. A The New York Times arról írt az amerikai hírszerzésre hivatkozva, hogy Szurovikin tudta, Prigozsin lázadást tervez, az orosz hatóságok pedig jelenleg is azon vannak, hogy kiderítsék, bűntársak-e. Amint arról beszámoltunk, péntek este, a lázadás kezdete után nem sokkal Szergej Szurovikin tábornok, az ukrajnai hadművelet parancsnokhelyettese, valamint Vlagyimir Alekszejev tábornok, az orosz hírszerzés vezetőhelyettese egy videóban üzent Prigozsinnak.

Szurovikin a videóban azt mondta, hogy a frontvonalról nemrég tért vissza a védelmi minisztériumba, ahol jelenleg is a feladatukat végzik az Ukrajna elleni konfliktusban. Ezután arról beszélt, hogy a Wagnerrel jóban és rosszban együtt küzdöttek az utóbbi időben.

Egy vérből valók vagyunk. Harcosok vagyunk. Felszólítalak titeket, hogy hagyjátok abba. Az ellenség arra vár, hogy súlyosbodjon a belpolitikai helyzetünk. Nem szabad a kezükre játszanunk ebben a nehéz időben […] állítsátok meg a menetoszlopokat, és térjetek vissza az állásokhoz

– mondta Szurovikin, akiről tudni lehet, hogy jó viszonyt ápolt a zsoldosvezérrel (Prigozsin korábban a nyilvános üzeneteiben dicsérte is őt). A videón Szurovikin kezében eközben egy gépkarabély is látható volt.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin 2023. június 26-án. Fotó: MTI / AP / Szputnyik / Elnöki sajtószolgálat / Gavriil Grigorov)