Díjeső a Lidlnél: halmozza az elismeréseket az áruházlánc

Sorozatban negyedszer lett Az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője díj nyertese a Lidl Magyarország, amely második alkalommal részesült Az Év Friss Pékáru Kereskedője elismerésben is. Az áruházlánc felülmúlhatatlan, legalábbis ezt jelzi, hogy budaörsi áruházával kiérdemelte Az Év Boltja 2023 díjat diszkont kategóriában. Mindezeken túl bezsebelte a legnagyobb elismerést is, mégpedig a vásárlókét, azaz a Közönségdíjat is.