Egy év hosszabbítást kér a szankciók alóli felmentésből Magyarország az EU-tól

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tartott Miroslav Wlachovsky szlovák külügyminiszterrel. Rögtön az elején leszögezte, hogy Szlovákiával sokkal több minden összeköti Magyarországot, mint ami elválasztja. Szerinte itt, Közép-Európában hasonló kihívások vannak. A kétoldalú kapcsolatokra szánt kiemelt figyelem és elkötelezettség kölcsönös a Duna mindkét oldalán.

Magyarországnak Szlovákiával van a leghosszabb határszakasza, a szomszédos államok közül Szlovákia hazánk legfőbb kereskedelmi partnere, illetve jelentős magyar közösség él Szlovákiában

– sorolta a külügyminiszter, majd hozzátette: 2010-ben csak 22 határátkelési pont volt a két ország között, idén ezek száma 40-re nő. „Éppen ezért tehát Magyarországon a külpolitikának mindig egy stratégiai céljának kell lennie, hogy a két ország közötti kapcsolatokat fejlesszük” – tette hozzá.

Az első témáról közölte, hogy Magyarország július elsejétől részt vesz a légtérvédelmi feladatok ellátásában Szlovákiában, rotációs alapon. „Minél inkább biztonságban van Szlovákia, annál inkább biztonságban vagyunk mi is, ez fordítva is így van” – mondta.

Sok a hasonlóság

Ezt követően ismertette az energiabiztonsággal kapcsolatos kétoldali kérdéseket. A tárcavezető kiemelte, mindkét ország használ nukleáris energiát, és ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ragaszkodunk ahhoz, hogy az energiamixet érintő döntések mindig nemzeti, illetve tagállami hatáskörben legyenek. Szijjártó Péter hangsúlyozta a nukleáris energia, illetve a két ország között lévő villamos energiai hálózatok fontosságát.

Nagyra becsüljük, és gratulálunk Szlovákiának, hogy újabb reaktor építésére kaptak engedélyt. Sajnos sokszor szembesülünk ideológiai támadásokkal a nukleáris energia kapcsán, de mi ezeket soha nem fogadjuk el, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a nukleáris energiát tudjuk használni.

Szijjártó Péter ezt követően arra is kitért, hogy Magyarország és Szlovákia kőolajellátásban is fontos hasonlóságot mutat, hiszen mindkét országban fontos szerepet kap az Oroszországból származó kőolaj. Érintette az Oroszországgal szembeni európai uniós szankciókat is, és figyelmeztetett, hogy az év végén lejár egy fontos kivétel, amelynek alapján a Mol Csoporthoz tartozó szlovák Slovnaft értékesíthet orosz kőolajból származó olajtermékeket Csehországban.

Kiemelte: a vállalat óriási, százmillió eurós beruházásokba kezdett, hogy a pozsonyi finomítója képessé váljon más forrásból származó kőolaj feldolgozására is, de a munkálatokhoz még egy évre van szükség. „Ezért azt kérjük az Európai Uniótól, hogy hosszabbítsa meg egy évvel ezt a szankciós kivételt” – mondta.

A tárcavezető ezt követően hangot adott annak, hogy Horvátország is kihasználja a jelenlegi helyzetet, és a tranzitdíjat az európai piaci ár négyszeresére emelték. „Amely súlyos anyagi terhet ró a magyar és a szlovák kőolajellátásra is. Ez nehezíti a szállítások irányának diverzifikálását. Mi azt gondoljuk, hogy tisztességtelen dolog az, hogyha valaki a háborús helyzeten nyerészkedik, főleg akkor, amikor más országok energiaellátásának biztonságáról van szó” – húzta alá.

A migrációs kérdések is terítékre kerültek

A migráció ügyét taglalva leszögezte, hogy Magyarország határozottan elutasítja a kötelező EU-s letelepítési kvótákat. „Ha szolidaritásról beszélünk, akkor a szolidaritás részének szeretnénk tudni a határvédelem érdekében tett erőfeszítéseket” – jelentette ki.

Magyarország sok tíz-száz milliárd forintot költött arra, hogy megvédje az Európai Unió külső határát, ehhez gyakorlatilag semmilyen támogatást Brüsszelből nem kaptunk.

Ugyanakkor üdvözölte, hogy a szlovák hatóságok rendőrök és határőrök küldésével segítik hazánkat a határok védelmében. Közölte, hogy tárgyalások zajlanak közös járőrszolgálatokról is, hogy így is hatékonyabbá lehessen tenni a fellépést az illegális bevándorlás és az embercsempészek ellen.

Szijjártó Péter újságírói kérdésre válaszolva sok sikert kívánt a francia szerveknek a rend és a nyugalom helyreállításában. Ezzel összefüggésben pedig egyértelműnek nevezte, hogy illúzióvá vált az a nyugat-európai álom, amely „a más kultúrából tömegesen, sokszor illegálisan és erőszakosan érkező emberek társadalmi integrációjára vonatkozott”.