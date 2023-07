Meglepetés készül a boltokban, még olcsóbbak is lehetnek az ársapkás termékek

Már csak hónapok vannak hátra, októberben egy számjegyűre olvadhat a most még régiós rekordernek számító hazai infláció – ismertették előrejelzésüket az MBH Bank szakértői szerdai sajtóeseményükön. A bank számításai szerint év végére hat százalékra is mérséklődhet a hazai pénzromlás. A szakértők azt is felfedték, mikor kezdhet el többet érni a fizetésünk, azaz mennyit kell még arra várnunk, hogy növekedjenek a reálbérek. A boltokban is kellemes meglepetésre számítanak.