Már szinte most is luxusnak számít az édesség, de lesz még drágább

Egyértelműen érzékelhetők az első fél év édességforgalmán a szűkösebb anyagi lehetőségek, amit a megjelent kiskereskedelmi adatok is mutatnak. A vásárlók lejjebb váltanak, a saját márkás, olcsóbb termékek felé fordulnak, egyfajta átrendeződés tapasztalható – osztotta meg Sánta Sándor az Index érdeklődésére.

Tíz százalékot meghaladó csökkenéssel zárt már tavaly is az édesipar az előző évhez képest, az első fél év tízszázalékos visszaesése alapján idén is a mennyiség 15 százalékos csökkenésére számítanak. A szövetség elnöke megjegyezte, hogy

a karácsonyi nagy szezon még csak most következik, azonban akkor az árak még nem ugrottak akkorát, mivel a cukor árának emelkedése nem érintette még a szezonális termékeket, így azok nem is drágultak jelentős mértékben. Idén a már említett cukor árának a növekedése, valamint tartósan magasan maradása is visszaköszön majd az édességek áraiban. Egyelőre a kilátások inkább negatívak, és nagy szükségünk van az optimizmusra.