Meglepően izmos adatok érkeztek, ez sokat segíthet a forintnak

Májusban a kivitel értéke 12,9 milliárd eurót (4813 milliárd forintot), a behozatalé 11,8 milliárd eurót (4410 milliárd forintot) tett ki. A termék-külkereskedelmi többlet 1,1 milliárd euró (403 milliárd forint) volt.

A kivitel 77, a behozatal 69 százalékát az EU tagállamaival bonyolítottuk le. Idén májusban az egy évvel korábbihoz képest az export euróban számított értéke 5,2 százalékkal nőtt, míg az importé 5,4 százalékkal csökkent – írta meg a KSH.

„Májusban a termék-külkereskedelmi egyenleg kedvezően alakult, az egyenleg 2020 szeptembere óta nem volt ilyen magas szinten. Tehát most már nem csak pozitív, de kifejezetten magas is a többlet” – derült ki a Makronóm elemzéséből, amely arra is rávilágít, hogy az elmúlt havi adatok alapján a cserearány májusban is javulhatott, azaz az energiapiac normalizálódása miatt az exportárak növekedése meghaladhatta az importárakét. Ezt figyelembe véve, az export volumene kismértékben növekedhetett, míg az importé jelentősebben csökkenhetett.

Az előbbi rámutat, hogy az ipar gyenge teljesítményét vélhetően továbbra sem az export okozza, ott sikerül mérsékelt növekedést elérni. Az import visszaesésében az alacsony belső kereslet (a magas bázisról csökkenő fogyasztás és beruházás) játszik szerepet.

Továbbá arra is kitérnek, hogy a mostani adat azért is fontos, mert azt jelzi, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlege is javulhat éves szinten, amire a tavalyi évben az elszabaduló energiaárak miatt bekövetkező jelentős romlás után szükség is van, és ez remélhetőleg valamelyest segít a forint árfolyamán is a múlt heti nagymértékű gyengülés után – ez kismértékben már látszik is az árfolyamban tették hozzá.

Ám szerintük, ha a következő hónapokban a fokozatosan csökkenő infláció eredményeképp a fogyasztás is beindul, akkor lassanként az import is növekedni kezdhet, ezzel párhuzamosan azonban az iparban is várható növekedés, így az egyenlegnek ettől még nem kell romlania.

Javuló trend

Ahogy arról beszámoltunk, Idén áprilisban az export euróban számított értéke 3,4 százalékkal nőtt, míg az importé 4,0 százalékkal csökkent. Ezzel már a harmadik egymást követő hónapban is többletes lett a magyar külkereskedelmi mérleg, ami fordulatként értékelhető a korábbi, jelentős hiányt mutató időszak után.

Az ipar kedvezőtlen teljesítménye ellenére is sikerült az exportnak növekedni az import mérséklődése mellett. Ebben a volumenek változása mellett szerepe lehetett a cserearány javulásának is

– értékelte az adatot Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője.

Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy bár harmadik hónapja javult a külkereskedelmi mérleg, az áprilisi adat – a 308 millió eurós termék-külkereskedelmi többlet – elmaradást jelent az előző két hónap növekedési szintjétől. A KSH akkori adatai szerint áprilisban:

a kivitel értéke 11,5 milliárd eurót (4350 milliárd forintot), a behozatalé 11,2 milliárd eurót (4248 milliárd forintot) tett ki,

a termék-külkereskedelmi többlet 308 millió euró (102 milliárd forint) volt.

A kivitel 78, a behozatal 68 százalékát az Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk le.