Sehol sem zuhantak akkorát a reálbérek, mint Magyarországon

Az OECD által publikált adatok szerint szinte mindenhol visszaesett a reálbérek értéke (a reálbér a fizetésért vásárolható termékek és szolgáltatások mennyiségét tükrözi). Az OECD-országok között az átlagos elmozdulás –3,8 százalék volt.

Magyarország ezt több mint négyszeresen felülmúlta a 15,6 százalékos visszaeséssel.

Mindez annak tudható be, hogy rekordmértékű volt az infláció, és annak hatását csak kismértékben sikerült kompenzálni a bérek emelésével.

Júniusban a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kereseti adatai is megerősítették, hogy jelentősen csökkent Magyarországon a reálbérek értéke. A kormány részéről Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter jelezte, hogy észlelték a problémát, és azt, hogy emiatt a fogyasztás is visszaesett, de nagyobb fordulat egyelőre nem várható e téren (különösen úgy, hogy július végétől még az élelmiszerárstop is megszűnik).

Az OECD-statisztika szerint a második helyen Lettország állt 13,4 százalékkal, a harmadik helyen pedig Csehország állt 10,4 százalékkal. Mindössze négy OECD-ország volt (Hollandia, Belgium, Izrael, Costa Rica), ahol minimálisan nőtt a reálbérek értéke.