Elindult a világ első olyan energiaitalának a gyártása, amelyet teljes egészében az A.I. ( azaz a mesterséges intelligencia) fejlesztett ki a HELL ENERGY-vel. A Tutti-frutti & Berry-blast ízű HELL A.I. Szikszón, Európa egyik legmodernebb italgyártó gépsorain készül, ahol még a gyártásindítás módja is a mesterséges intelligencia javaslata alapján történt.

Egy magyar cég olyan ötlettel állt elő, amire még nem volt példa az energiaital szektorban: megszületett az első olyan energiaital, amelyet teljes egészében az A.I. fejlesztett ki a HELL ENERGY-vel együttműködésben. Az új íz minden elemét, szigorúan megválogatott összetevőit, designját és marketing eszközeit is az A.I. tervezte, és meg is kóstolta. Ilyen komplex folyamatot az italszegmensben még korábban senki sem indított el tisztán a mesterséges intelligenciára alapozva.

Amikor a HELL ENERGY megbízta az A.I-t egy új, a számára tökéletes energiaital kifejlesztésével, a mesterséges intelligencia a világhálón fellelhető hihetetlenül nagy mennyiségű információt feldolgozva alkotta meg az általa legjobbnak tartott receptet.

Az A.I. nem csak abból indult ki, hogy mit várnak el az emberek egy energiaitaltól, hanem kiemelt célja volt, hogy minél jobb és finomabb italt hozzon létre.

A mesterséges intelligencia szerint a jelenleg legjobb recept a valódi koffein és az optimalizált cukormennyiség mellett többek között vitaminokat és aminosavakat is tartalmaz, és természetesen megfelel minden élelmiszeripari jogszabálynak, például az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) ajánlásainak, valamint az NRV (ajánlott napi bevitel) iránymutatásoknak is.

Az A.I. három ízvariációt alkotott, és egy New York-i vállalat technológiája segítségével digitalizálta, azaz meg is kóstolta mindhárom italát, majd prediktív intelligenciával, rengeteg adat és statisztika elemzése után választotta ki, melyik íz a befutó. Így született meg a valóban egyedülálló, frissítő, gyümölcsös íz, a Tutti-frutti & Berry-blast, melyhez még a csomagolás design-t is a mesterséges intelligencia tervezte meg a végtelenszer újrahasznosítható aludobozokra.

Ennek a világon jelenleg egyedülálló terméknek a gyártása indult ma el a HELL ENERGY szikszói üzemében.

A receptúra egyébként szigorúan titkos, levédésére is az A.I. adott javaslatot. A receptet csak egyetlen, magas szintű biztonsági elemekkel ellátott számítógépen tárolják a HELL ENERGY szikszói gyárában, és a gépnek otthont adó helyiség kialakítását is a mesterséges intelligencia tervezte.

Természetesen biztonsági másolat nélkül nincs igazi védelem, így a receptet egy svájci trezorban is őrzik.

A mesterséges intelligencia által javasolt biztonsági elemeknek az is része, hogy mindösszesen két ember jogosult elindítani a HELL A.I. gyártását a szikszói üzemben, és ők is csak szigorú, három lépéses azonosítás után. Így maga a mesterséges intelligencia ”rendelkezett” a gyártásmikéntjéről is, ennyire védi saját fejlesztését.

Az új termék Szikszó italgyártó gépsorain készül, és az első legyártott HELL A.I. energiaitalok hamarosan elérhetőek lesznek a hazai boltokba és a márka webshopjában, majd a HELL ENERGY legfontosabb export országaiba, így a tervek szerint nyár végéig több mint 60 országban lesz kapható.

