Reflektorfényben Barbie, nagy a nyomás karcsú műanyag vállain

Habár nem mindent egy lóra tett fel a Mattel, nagyban fogadott a Barbie-filmre, amire üzleti szempontból nagy szüksége is van. A tavalyi évet 5,4 milliárd dolláros árbevétellel zárta a vállalat, amelynek konyhájára a Barbie márka mintegy 1,5 milliárd dollárt hozott. Ez tagadhatatlanul jelentős összeg, azonban 11 százalékos visszaesés is az előző évhez képest.

Barbie a termékportfóliónk királynője és bizonyos mértékig a Mattel teljesítményének mutatója

– mondta Richard Dickson, a vállalat elnöke és operatív igazgatója (COO).

Az első Barbie babákat 1959-ben dobta piacra a vállalat, amely egy évvel később tőzsdére ment. A Barbie kereskedelmi sikere lehetővé tette a Mattelnek, hogy a világ egyik legértékesebb játékmárkájává váljon. Bár valóban világméretű jelenség, a Mattel eladásainak jelentős része Amerikából és Kanadából származik.

Lenyűgöző pályafutás

A Barbie hivatalos honlapján a Barbie-t a „valaha gyártott legnépszerűbb divatbabaként” jellemzik. Eredetileg a Barbara Millicent Roberts nevet kapta a játék, a köztudatban azonban csak Barbie-ként fut.

Barbie-t Ruth Handler lányáról, Barbaráról, Kent pedig fiáról, Kennethről nevezték el.

Az első babát 3 dollárért adták el, világszerte 150 országban értékesítik, percenként száz baba kel el, kétpercenként pedig egy Barbie álomház is.

Az 1960-as évek nagy változásokat hozott a márka életében, ugyanis 1961-ben bemutatták a Ken babát, majd a Barbie álomházat. Egyre nagyobb ismertségre tettek szert a babák, az 1990-es évek elején az eladások meghaladták az egymilliárd dollárt.

Egy évtizeden belül azonban heves kritikák kereszttüzébe kerültek, a sokszínűség hiánya és az irreális testkép népszerűsítése miatt támadták a termékeket. Emiatt jelentősen veszített népszerűségéből a Barbie, ami a Mattel eladásaira is rányomta a bélyegét.



Find more statistics at Find more statistics at Statista

A vállalat 2015-ben elvesztette a világ legnagyobb piaci tőkeértékű játékgyártó vállalatának helyét a Hasbróval szemben. A Mattel a kritikák egy részét próbálta kezelni, ezért piacra dobott egy sokkal inkább valósághű testképpel rendelkező kollekciót 2016-ban. Sokat változott az évek során a Barbie, így a kínálatban már nem csak a filmben is sokat hangsúlyozott sztereotipikus baba található meg, vagyis az az ideál, akit Margot Robbie testesít meg szőke hajával és tökéletességével. A legelső baba egyébként – ahogy a mozivásznon is látható – fekete-fehér csíkos fürdőruhában debütált.

Ugyanakkor az évek során megnövelték a bőrtónusok, szemszínek és egyéb tulajdonságok számát is. A Barbie sokszínűségéről szóló Mattel-weboldal szerint a népszerű babamárkánál jelenleg 9 testtípus, valamint közel három tucat bőrtónus és közel 100 frizura érhető el. A vállalat más módon is bővítette portfólióját: például dobott piacra Barbie-t hallókészülékkel, tolószékkel, és kidolgozott Down-szindrómás babát is.

Mint az ábra is szemlélteti, a kereslet a figurák iránt 2021-ben éledt újjá, a koronavírus-járvány alatt, amikor a szülők olyan játékokat kerestek, amelyekkel otthon is le tudták foglalni gyerekeiket.

Mérföldkő a Barbie-film

2018-ban Ynon Kreizet nevezték ki a Mattel vezérigazgatójának, aki új vízióval állt a vállalat élére, mégpedig azzal, hogy húzzák elő azokat a játékokat, amelyekből sikerfilmeket lehetne készíteni.

Egy biztos, a játékbabára épülő filmnél nem spóroltak semmin, a költségvetése 145 millió dollárra rúgott. Forgalmazója a Warner Bros. Pictures, a filmet Greta Gerwig rendezte, a főszerepekre pedig igazi nagyágyúkat szerződtettek: Barbie-t Margot Robbie, Ryan Gosling Kent alakítja. A Mattel a korábbi tájékoztatása szerint reménykedik abban, hogy a film kasszasiker lesz. Mindent meg is tettek ennek érdekében, például a marketingje is már-már briliánsnak mondható. A film készítői szándékosan titkolták a cselekmény részleteit, ráadásul még maguk a színészek számára is rejtélyes volt a történet, hiszen csak a saját jeleneteikkel voltak képben, ezzel is elkerülve a szivárogtatásokat a megjelenésig.

Barbie több mint 250 inspiráló karriert futott be: volt már űrhajós Barbie, vezérigazgató Barbie és elnökjelölt Barbie. De vajon lesz-e blockbuster Barbie?

meglátjuk, hogy ez a hype Barbie-boomot eredményez-e.

A sikerre alapozva más játékaikra is megrendeltek filmeket. Összesen 14 készülő produkciót jelentettek be, amelyek között ott van a híres dinoszaurusz, Barney és a Hot Wheels is. Ugyanis utóbbi szintén jövedelmező márka. Az 1968-ban bemutatott méretarányos autók és pályakészletek ma is nagyon népszerűek. 2022-ben a Mattel Hot Wheels márkája valamivel több mint 1,25 milliárd dollár értékű bruttó eladást termelt. Az elmúlt öt évben a Global Hot Wheels eladásai folyamatosan növekedtek.

Drága rajongás

Hatvanéves pályafutása alatt bebizonyosodott, hogy a Barbie jóval több egy gyerekjátéknál. Jövedelmező gyűjtőcikké vált, amiért az igazi rajongók akár vagyonokat is képesek fizetni. A történelem legdrágább Barbie-ját 302 500 dollárért árverezték el. Különlegessége az volt, hogy Stefano Caturi által tervezett, valódi gyémántokból készült nyakláncot viselt. Andy Warhol Barbie-portréja 1 161 780 dollárért kelt egy aukción. A Business Insider alapján a 44 éves, Szingapúrban élő Jian Yang rendelkezik a világ második legnagyobb Barbie-gyűjteményével, több mint 12 000 babával. Gyűjteménye becsült értéke mintegy 400 ezer dollár. Ő szerelemből gyűjti a figurákat, és nem tervez belőlük profitot termelni. Ugyanakkor a Business Insider szerint Yang és a hozzá hasonló gyűjtők sokat nyerhetnek a most moziba került filmből.

A Barbie-ra vonatkozó Google-keresések április 5-én, a film második teaserének megjelenése után ötéves csúcsot döntöttek. A Barbie iránti érdeklődés egyre nagyobb, és a szakértők szerint ez közvetlen hatással lehet magának a játéknak az értékére is. Egy antikszakértő szerint 25 százalékkal nőtt a baba értéke a filmnek köszönhetően, ami nem utolsósorban kedvezett a Mattel részvényeinek is.