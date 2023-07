Ez adhat új löketet a tej drágulásának

Továbbra is izzadságos időszak jellemzi a hazai tejipart a fogyasztáscsökkenés, illetve az európai tejfeleslegek miatt – közölte az Index érdeklődésére a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója. Harcz Zoltán lapunknak beszélt arról is, hogy az EPR-díjak nagy valószínűséggel megjelennek majd a termékek árában is.