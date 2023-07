„Miközben az egész ország az infláció ellen harcol, különösen az élelmiszerár-emelkedések ellen, sajnos vannak, akik nem veszik ki a részüket ebből. Sőt, kihasználják ezt a helyzetet” – mondta péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a nagy élelmiszerláncok, a multik spekulánsként viselkednek: olyan körülmények között is emelik az áraikat, amikor annak semmifajta alapja nincs. Példaként az importált élelmiszerek árának növelését hozta fel.

Való igaz: miközben tavaly év végén még bőven 400 forint fölött volt az euróárfolyam, addig a nyár elején 7 százalékkal erősebb arcát mutatta a forint a 372-373-as jegyzéssel. A jegybank júliusi kamatdöntő ülésének környékén újabb gyengülési hullám indult el, ám a 384-385 forintos július végi árfolyam is olcsóbb importbeszerzést tesz lehetővé a kereskedőknek, mint tavaly év elején.

A hazai termelők pórul járhatnak

Az erősebb forint ugyanakkor szakértők szerint nem biztos, hogy jót tesz majd a hazai termelőknek a kormány által augusztus elsejét követően kivezetett, de új feltételek szerint azért valamilyen módon tovább élő árstop esetében.

Az új szabályok szerint a korábbi árstopos termékek árképzésénél – miként a kötelező akciózásnál – is a megelőző 30 nap legalacsonyabb beszerzési ára lesz az irányadó, szeptember 30-ig a korábbi hatósági áras termékek esetében a kereskedő által alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a beszerzési árnál nem lehet magasabb. Sőt, a szabályozás értelmében a kereskedőknek legalább 2, eddig árstopos terméket legalább 15 százalékkal olcsóbban kell adniuk.

Egyes szakértői vélemények szerint a beszerzési árak szempontjából a viszonylag erős forint miatt egyes importtermékek olcsóbbak lehetnek, aminek köszönhetően a kereskedők – hogy csökkentsék veszteségüket – a 15 százalékos mínusszal árult cikkek esetében előszeretettel szerződnek majd le inkább importtermékekre, mint hazaiakra.

Ezek esetében ugyanis az infláció továbbra sem engedi számottevően lejjebb az árakat.

Eltérő árgörbék

Jól érezhető ez például a csirkemell esetében. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) piaci árinformációs rendszerének adatai szerint egy kiló csirkemell kiskereskedelmi beszerzési ára július 17. és 23. között 5,08 euró volt, miközben május elején még 5,362 eurót kellett érte adni. Az árak euróban 5,3 százalékkal csökkentek. Forintban mindez májusban 2000, július közepén pedig 1913 forintos árat jelentett, az ár mérséklődése ebben az esetben csak 4,3 százalék volt. Ellenpéldát jelenthet például a finomliszt, ahol ugyanezen vizsgált időszakban az euróban számolt kiskereskedelmi beszerzési ár csak 26,1 százalékkal csökkent, miközben a forintban számolt árban majd 29 százalékkal alacsonyabb most a beszerzési ár. Vagyis lesznek olyan termékkörök, amelyeknél az ársapka kivezetése után – az extra kedvezményt is figyelembe véve – akár olcsóbbak is lehetnek majd a hatósági áras időszaknál – erről beszélt az Indexnek Suppan Gergely, az MBH Bank vezető elemzője is.

Még nem tudni, mivel akcióznak majd

Az Indexnek nyilatkozó kereskedelmi láncok szerint az árstop kivezetését érintő kérdések – például hogy milyen alapon születik majd döntés arról, hogy melyik lesz az a két korábbi árstopos termék, amely esetében élni fog a 15 százalékos extra kedvezmény, illetve hogy vélekedésük szerint a szeptember végéig terjedő időszakban hányszor változhat majd, melyik volt hatósági áras terméket kínálnak majd extra kedvezménnyel – olyan árazási kérdésnek számítanak, amelyeket előre nem kívánnak nyilvánosságra hozni. Ráadásul – tették hozzá például a Tescónál – a döntések meghozatala előtt érdemes megvárni az első hetek, hónapok tapasztalatait.

Azt viszont nem zárták ki a láncok, hogy üzletpolitikai érdekből lesz, lehet majd akár olyan akciójuk, amikor a volt árstopos termék értékesítési ára alá mentek/mennek egyes, a korábban az árstopban nem szereplő alternatív termék esetében.

Ez nem jelent majd jogszabálysértést, hiszen a volt árstopos termékek is bekerültek azon termékkörbe, amelyeket mentesítettek a beszerzési ár alatti értékesítésre vonatkozó tilalom alól.

Összességében ugyanakkor – miután több termékkategóriában az árstopos áraknál magasabb árak lesznek keddtől az üzletekben – a kereskedők előzetesen azt jelezték, dolgoznak azon, hogy az árak hirtelen emelkedése ne okozzon komolyabb fejfájást a családoknak. A Lidl tájékoztatása szerint egyebek mellett ezt a célt szolgálja a 2023 januárjától elindított tartós árcsökkentési programjuk, amelynek keretében már több mint 500 termék ára mérséklődött, ami annak köszönhető, hogy a vállalat a kedvezőbb beszerzési lehetőségből fakadó, valamint azon is túlmutató árelőnyét továbbadja vásárlóinak.

Az Auchan a hatósági áras termékek eladási árát az árstopból történő kivezetés után többek között a vásárlói elvárások és a piaci környezet alapján határozza majd meg a jogszabályi előírások maximális figyelembevétele mellett.

Az árstop kivezetése előtt a kiskereskedelmi láncokban ugyan erősebb keresletet tapasztaltak az érintett termékkörben, de hiány tájékoztatásuk szerint az elmúlt napokban nem lépett fel – ez persze részben annak is betudható, hogy az árstopos termékek esetében szinte minden láncnál élnek még a vásárlói korlátozások, amelyek tiltják a komolyabb tételek megvásárlását.

Itt a hivatalos lista!

Az alapvető élelmiszerek tehát továbbra is kedvező áron lesznek megvásárolhatók. A kötelező akciózás az alábbi termékkategóriákra terjed ki jelenleg is:

baromfihús,

sertés- és marhahús,

hal, halkonzerv,

húskészítmények,

tej, tejföl és helyettesítői,

joghurt, egyéb savanyított készítmények,

egyéb tejtermék,

sajt,

vaj, margarin és készítményei,

egyéb zsiradékok,

kenyér,

péksütemények,

száraztészta, rizs, egyéb cereáliák,

liszt, cukor, tartósított lisztesáru,

friss zöldség,

friss gyümölcs,

gyümölcs-, zöldséglé,

készételek, fűszerek, ételízesítők,

kávé, tea,

ásványvizek és üdítőitalok.

Ugyanakkor augusztustól a kötelező akciózás az alábbi termékfajtákkal egészül ki:

kristálycukor,

búzafinomliszt,

napraforgó-étolaj,

házisertés-comb,

csirkemell, csirke far-hát,

2,8 százalékos UHT-tej,

tojás,

étkezési burgonya, kivéve újburgonya.

