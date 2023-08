Végzetes csapástól menekült meg a Balaton

Az elmúlt hetekben számos hír keringett arról a sajtóban, hogy mennyiért és milyen minőségben lehet a Balatonon feltöltődni. A Makronóm Intézet most elemzést készített erről a kérdésről, úgy fogalmaznak, hogy természetesen az áremelkedés a magyar tengert is utolérte. Az élelmiszer-, és üzemanyagárak, valamint a munkabérek éreztetik hatásukat. A reálbércsökkenéssel az emberek élete nehezebbé vált, így nyilvánvaló: idén kevesebben engedhetik meg maguknak ugyanazt a színvonalú nyaralást, mint amit pár éve.

Még érdemes a Balatont választani

A vizsgálatuk szerint – amit elsősorban a Szallas.hu, a Booking.com adatbázisából készítettek – már akár heti 130-140 ezer forinttól is lehet szállást foglalni augusztus elején. Két felnőtt és két gyerekre állítva a keresést augusztus harmadik és negyedik hetére is akad még hely ebben az árkategóriában. Ez nagyjából 20-25 ezer forint körüli éjszakánkénti árat jelent. Balatonfenyvesen, augusztus 14-étől, egy egyszerűbb, ám igényes apartmanban 109 ezer forintért is találtunk hat éjszakára, egy négy fős apartmant, ez nagyjából 18 ezer forintot jelent éjszakánként.

Ha négycsillagos, elegáns panziókat, apartmanokat keresünk, akkor ez az ár inkább 200-240 ezer forinttól kezdődik.

Ugyanakkor, ha előre foglalunk, akkor jelentősebb engedmény is elérhető – húzzák alá. Továbbá fontos hozzátenni azt is, hogy praktikákkal jelentős spórolás is elérhető, hiszen az éttermi vagy strandbüfés étkezés jelentősen (20-40 százalékkal) drágult a Balatonon, miközben a bérek csak részben tartottak lépést az árak a látványos növekedésével.

A Makronóm Intézet az elemzésében arra is kitért, a tehetősebbek, illetve szemfülesebbek az olasz, a görög vagy a horvát tengerpartra is tudtak még tavasszal szállásokat előre foglalni, akkor még a balatonihoz hasonló árakon. Az utazási költségek, szolgáltatások érezhetően drágábbak, ám a nem annyira tehetős nyaralók akár olcsóbb árakat is találhatnak például egy észak-olasz diszkontban, mint Budapesten.

Termék Összeg* (forint) Sajtos-tejfölös lángos 1600-1800 25 dkg hekk 1600-1700 Frissensült főétel, körettel 3000-4000 Gyros tál 3000 Hamburger 1500 Egy korsó/üveg/doboz sör 800-1000 Üdítő, 0,5l 700-800 Egy deci bor 500-600 Egy gombóc fagylalt 450-550 Palacsinta 400-500

*a Makronóm Intézet adatai alapján

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján az első, esős júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalma a második hétvégére 7 százalékkal nőtt a Balaton partján, július második hétvégéjéhez képest pedig közel 10 százalékkal voltak többen a térség szálláshelyein a hónap harmadik hétvégéjén. A tavalyi évhez viszonyítva idén júniusban a külföldi vendégek száma 19 százalékkal, a vendégéjszaka-forgalom pedig 8 százalékkal volt magasabb. A mobiltelefonokból nyert anonim adatok szerint az egynapos turisták száma 22 százalékkal emelkedett júniusban a Balaton körül. A fő célpontok a nyár elején Siófok, Tapolca és Zalakaros voltak, július elején pedig a látogatószám 10-50 százalékkal növekedett.

Nincs forgalom visszaesés?

„Akinek nincs pénze, az egyáltalán nem nyaral a Balatonnál, akinek meg van, az külföld felé veszi az irányt. Jelentősen megnőtt a magyarok külföldre utazásának a hajlandósága, ez a további előfoglalási adatokon is látszik” – mondta az Indexnek még július elején Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, aki hozzátette: harminc-negyven százalékkal is kevesebb vendég fordul meg a szövetség adatai szerint a Balatonon a mostani szezonban, és ők is inkább hétvégén, hétköznap még kevesebben választják a magyar tengert.

NAGYON CSENDES A HELYZET EGYELŐRE, HABÁR FLESCH TAMÁS SZERINT EZ JAVULHAT, AZ IDEI SZEZON EGÉSZÉT TEKINTVE KEVÉSBÉ OPTIMISTA.

Nem feltétlenül a magas árakkal indokolta a forgalom csökkenését, mivel a nyaralások nehezen hasonlíthatók össze, belföldön és külföldön egyaránt ki lehet fogni jó ajánlatokat. Megjegyezte, még mindig észlelhető a Covid-hatás, hiszen sokan útnak indultak ugyan a lezárásokat követően, csak mostanra lettek bátrabbak az emberek. A korábbi évekhez hasonlóan idén is sok magyar választja úti céljául Görögországot, Törökországot, Horvátországot vagy épp Spanyolországot.

Flesch Tamás nyilatkozatára szinte azonnal reagált akkor Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) elnöke, aki akkor úgy fogalmazott lapunknak, hogy cáfolja ezeket az adatokat. Az ügynökség elnökétől az Index megtudta, az év első hat hónapjában elenyésző, hozzávetőleg 2 százalékos visszaesés történhetett a vendégforgalomban, amely messze elmarad a szövetség 30-40 százalékos számaitól. Meglátása szerint Flesch Tamás a megállapításaival senkit sem akart tévedésbe ejteni, csupán szervezetének olyan szűk rálátása van a szektorra, ami jelentős torzításokhoz vezet az általuk közölt számokban.

A Balatonnál a szövetségnek csupán 85 szálloda a tagja, összesen 7553 szobával, miközben 210 szálloda 13 400 szobával található itt, és akkor még nem beszéltünk arról a 13 ezer kisebb magán- és egyéb szálláshelyről a maga 22 ezer szobájával, amelyre a szövetségnek semmi rálátása sincs

– magyarázta az MTÜ elnöke, hozzátéve, hogy ezzel a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége torz képet fest a hazai turizmus helyzetéről. Fel is sorolt három ilyen tévedést a közelmúltból:

Idén januárban Flesch Tamás azt mondta, hogy a külföldiek száma stagnálni fog, ehhez képest az első hat hónapban megnőtt a számuk 16 százalékkal.

Az idei első negyedévre a szövetség elnöke azt mondta, hogy a szállodák 25 százaléka csődbe megy, ez sem történt meg.

Tavaly szeptemberben azt állította, hogy a vendéglátásban 25 százalékos létszámleépítés lesz, ezzel szemben munkaerőhiány van.

Guller Zoltán szerint aggályos és szakmaiatlan a balatoni szezonról annak kezdetén megállapításokat tenni, ugyanis valós képet a szezon végeztével lehet közölni. Most viszont, mivel olyan mértékű tévedéseket közölt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, a megszokottnál hamarabb feltárta lapunknak az ágazati adatokat az MTÜ elnöke. Elmondta, az adatok pontosságát és hitelességét a kötelező adatszolgáltatás szavatolja, ugyanis a digitalizáció segítségével közel 50 ezer szálláshellyel kapcsolatban szinte mindenre rálátnak.

A balatoni turizmus számait közölve felfedte, hogy idén január és június között egymillió-ezer fő volt a vendégszám, szemben a tavalyi egymillió-huszonháromezerrel, tehát 22 ezer fő volt a különbség, ami hozzávetőleg kétszázalékos csökkenést jelent. A vendégéjszakák száma a tavalyi 2,71 millióról az idei évre 2,57 millióra mérséklődött, azonban a szálláshelyek bevétele a tavalyi 38,35 milliárdról 48,42 milliárdra ugrott.

(Borítókép: Shutterstock)