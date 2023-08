Olyan hírek érkeztek Magyarországról, amelyekre a forint is meglódult

A múlt héten még 394 felett is járt a forint az euróval szemben, mostanra viszont a 390-es szinttől is eltávolodott, délben már 388 forintnál is kevesebbet ért egy euró. Ebben nagy segítségére volt a magyar devizának a kedd reggel érkező kedvező külkereskedelmi és inflációs adat – jelezte az Indexnek Regős Gábor. A Makronóm Intézet vezető elemzője azt is elárulta, hogy a közeljövőben milyen eséllyel kerülhet 400 forint fölé az euró.